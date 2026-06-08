Un anillo romano de oro descubierto en Somerset revela la riqueza oculta de la Britania romana

En 2018, un detectorista encontró un anillo de oro de 48 gramos del año 297 d.C. en Ilminster, Somerset. Adquirido por el South West Heritage Trust por 78.000 libras, la joya tiene un grabado de la diosa Victoria y evidencia la presencia de romanos adinerados en la zona.

En 2018, un hombre llamado Kevin Pinto solicitó permiso a los propietarios de una parcela en Ilminster, Somerset , en el suroeste de Inglaterra, para utilizar su detector de metales.

Con la autorización concedida, comenzó a barrer el terreno con el aparato. En un momento dado, el detector emitió una señal. Al principio, Pinto pensó que lo que había llamado su atención era un tapón de botella o algún objeto metálico sin valor.

Sin embargo, al excavar, se encontró con un pequeño objeto dorado. Para su sorpresa, no era un tapón, sino un anillo de oro de gran tamaño y peso. Lo que había descubierto era una joya romana excepcional, que hoy se considera uno de los hallazgos más importantes de la arqueología británica en los últimos años. El anillo, que data aproximadamente del año 297 d.

C., pesa 48 gramos y está fabricado en oro puro, un material inusual para la joyería romana en Gran Bretaña, donde la mayoría de las piezas de esa época son de bronce o plata. La pieza está engastada con una gema finamente grabada que representa a la diosa Victoria, símbolo de triunfo y poder.

Los arqueólogos de la organización South West Heritage Trust, que adquirió el anillo ocho años después, lo describieron como "raro tanto por su tamaño como por su valor artístico". Su gran tamaño sugiere que perteneció a una persona de alto estatus, probablemente un militar o un funcionario romano acaudalado que residía en la región.

La presencia de oro romano en Somerset indica que esta zona rural albergaba a individuos con recursos suficientes para poseer joyas tan lujosas, lo que contradice la idea de que el suroeste de Inglaterra era una región periférica y pobre durante el Imperio Romano. El hallazgo adquiere aún más relevancia por el contexto histórico. Entre los años 286 y 296 d.

C., Gran Bretaña vivió un período de inestabilidad política, cuando el imperio se fragmentó bajo el mandato del emperador Carausio y su sucesor Alecto. Es probable que el anillo fuera enterrado poco después de la reunificación del imperio en el año 297, como parte de un tesoro o una ofrenda votiva para proteger la riqueza de su propietario.

Amal Khreisheh, conservadora principal del South West Heritage Trust, declaró que "su descubrimiento arroja luz sobre cómo los habitantes romanos del sur de Somerset afrontaron un período de inestabilidad entre 286 y 296". La organización adquirió el anillo junto con otros objetos encontrados en la misma zona por un valor total de 78.000 libras esterlinas.

Según los informes, el propietario del terreno recibió la mitad de las ganancias, mientras que la otra mitad fue para Kevin Pinto, quien gracias a ese dinero pudo terminar sus estudios y dedicarse profesionalmente a la arqueología. Este anillo no solo es una obra maestra de la orfebrería antigua, sino también un testimonio de la vida en la Britania romana y de la suerte de un aficionado con un detector de metales





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