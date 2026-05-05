Un actor reflexiona sobre su experiencia en la película junto a Angelina Jolie y la visión de la directora Alice

El actor comparte sus impresiones sobre su personaje, su colaboración con Angelina Jolie y cómo la directora Alice abordó temas profundos como la enfermedad y la sexualidad en la película.

Después de leer el guion, el actor compartió sus impresiones sobre el personaje que interpretó en la película . Desde el primer momento, notó la obsesión de la directora Alice por el proyecto, una necesidad íntima y personal que la impulsaba a llevar esta historia al cine.

Lo que más le atrajo de su personaje fue el hecho de ser un director de fotografía, una profesión que le permitió explorar aspectos técnicos y artísticos del cine desde una perspectiva diferente. Siempre le ha resultado fascinante imitar otras profesiones, algo que incluso se refleja en una película de Quentin Dupieux donde una niña le dice a su madre: 'Pero tú no sabes hacer ningún oficio, sabes fingir que haces todos los oficios, pero no sabes hacer ninguno de verdad'.

Esta capacidad de transformarse en distintos roles es una de las mayores satisfacciones de ser actor. Sobre su experiencia trabajando con Angelina Jolie, el actor destacó su profesionalismo y entrega total a cada escena. Observó cómo Angelina se sumergía completamente en su personaje, sin dejar nada al azar, algo que contrastaba con su propio estilo más espontáneo.

Aunque no sigue el Método de actuación al pie de la letra, Angelina utiliza técnicas para conectar con sus emociones y crear personajes auténticos. El actor, en cambio, se identifica más con actores italianos como Vittorio Gassman o Marcello Mastroianni, conocidos por su ironía y presencia en segundo plano. Durante el rodaje, presenció conversaciones entre Angelina y Alice, donde ambas buscaban encontrar un equilibrio entre sus visiones artísticas.

La carisma de Angelina facilitaba las escenas, ya que su presencia en pantalla era tan fuerte que hacía más fácil olvidarse de la cámara. En cuanto a las escenas íntimas, el actor explicó que eran fundamentales para el mensaje de la película. La relación entre su personaje, un director de fotografía, y el de Angelina Jolie, una mujer enfrentando un diagnóstico de cáncer, se centraba en la mirada y la observación.

Alice quería que estas escenas transmitieran la lucha contra la muerte y la angustia, pero también la belleza y el deseo que pueden surgir en momentos difíciles. A diferencia de otras películas donde las escenas de sexo parecen superficiales, en esta obra tenían un significado más profundo, vinculado a la aceptación del cuerpo y la enfermedad. El actor también mencionó cómo Alice evitaba el patetismo y buscaba un realismo crudo, incluso en momentos emotivos.

En una escena, por ejemplo, acompañó a Angelina a comprar una maquinilla eléctrica para afeitarse la cabeza, un momento que Alice quería tratar con delicadeza y ceremonia. Aunque al principio le costó adaptarse a este enfoque, al final entendió la importancia de la sutileza y el realismo en la narrativa





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La Primera de Expansión sobre Bolsa, López Miras, Santander, Intesa, Ormuz, GameStop y EBayLicenciada en Periodismo por la UPV. Grado en Psicología por la UNED. Trabaja en la sección de Economía de EXPANSIÓN desde 2003. Escribe, principalmente, sobre economía internacional, con el foco puesto en América Latina. Redacta y presenta los podcast 'La Primera de Expansión' y 'Genios de las Finanzas'.

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