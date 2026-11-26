Un estudio del Parc Sanitari Sant Joan de Déu revela que el consumo elevado de ultraprocesados aumenta el riesgo de depresión, afectando al 71,2% de los pacientes.

Un estudio liderado por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha establecido una correlación significativa entre el consumo elevado de alimentos ultraprocesados y la prevalencia de trastornos depresivos en adultos. La investigación, realizada en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid ( UCM) y el CIBER de Salud Mental ( Cibersam), analizó a 1.380 participantes residentes en Madrid y Barcelona.

La relación entre ultraprocesados y depresión

El 71,2 % de las personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor presenta un consumo elevado de alimentos altamente procesados, frente al 39,4 % de aquellos que no padecen esta enfermedad mental. Esta diferencia estadística sugiere una asociación fuerte que merece una atención clínica urgente y especializada.

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Los investigadores identificaron 14 categorías específicas de alimentos y bebidas, incluyendo embutidos, dulces y cereales refinados, como componentes clave en esta dieta. La metodología empleada fue rigurosa, evaluando la presencia del trastorno mediante entrevistas diagnósticas estandarizadas basadas en criterios clínicos oficiales.

Metodología y perfil demográfico

Íngrid Gete, primera autora del estudio e investigadora del Sant Joan de Déu y del Cibersam, explicó que se evaluó la presencia del trastorno durante los 12 meses anteriores. Este enfoque longitudinal permite una visión más precisa de la frecuencia y persistencia de los síntomas en la muestra analizada.

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Los resultados también destacaron diferencias sociodemográficas notables entre los grupos. Los participantes con mayor ingesta de estos productos mostraron una tasa de aburrimiento crónico del 4,7 %, en comparación con solo el 0,8 % en el grupo de menor consumo, lo que podría influir en los patrones de sueño y estado anímico.

Impacto clínico y direcciones futuras

La especialista planteó la necesidad de incorporar herramientas breves para evaluar el consumo de ultraprocesados en la práctica clínica habitual. Esta integración permitiría a los profesionales de la salud mental abordar conjuntamente la nutrición y el bienestar psicológico del paciente.

Las estrategias de salud pública también deben considerar esta relación bidireccional. Quedan interrogantes sobre si la alimentación rica en productos procesados favorece la depresión o si el trastorno propicia hábitos menos saludables, siendo necesarios estudios adicionales para determinar la causalidad.

Prevención y recomendaciones integrales

Los hallazgos refuerzan la importancia de abordar la alimentación como un componente fundamental de la prevención y el tratamiento de la depresión. La evidencia actual sugiere que modificar la dieta podría ser una intervención coadyuvante eficaz.

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El equipo de investigación concluye que comprender esta conexión es vital para desarrollar programas de intervención más holísticos. La promoción de dietas equilibradas debe verse como una herramienta complementaria para mejorar la calidad de vida y reducir la carga de la enfermedad mental en la población general.