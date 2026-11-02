Ultraderecha española desafía la ley de memoria democrática en 20N con dos movilizaciones

Falange Española y el Movimiento Católico Español convocan actos para el 20N, desafiando la ley de memoria democrática antes de las elecciones del 29N.

La ultraderecha española está preparando dos manifestaciones paralelas para el 20 de noviembre, un día que tradicionalmente sirve para rendir culto a la figura de José Antonio Primo de Rivera y, por extensión, al régimen franquista. Estas movilizaciones, que enfrentan directamente la vigente ley de memoria democrática, ocurren en un contexto de intensa tensión política previo a las elecciones generales del 29 de noviembre. Los grupos implicados buscan utilizar esta fecha simbólica para revitalizar su presencia pública y difundir sus ideologías en plena campaña electoral, generando controversia legal y social inmediata.

Falange Española moviliza a sus seguidores

Falange Española de las JONS ha convertido el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera en una de sus principales jornadas de acción política antes de los comicios. La formación ultraderechista ha recogido los avales necesarios para participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, cumpliendo con el requisito legal de presentar firmas de al menos un quinientos por cada circunscripción. Según la lista oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado el 28 de octubre, la formación presentará candidaturas en doce circunscripciones electorales diferentes a lo largo de todo el territorio nacional.

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En la capital, Madrid, la lista al Congreso de los Diputados está encabezada por Norberto Pedro Pico Sanabria. Esta estrategia electoral va acompañada de una fuerte actividad simbólica y de calle, utilizando la fecha del 20N para consolidar su base de seguidores y atraer la atención de los medios. La organización ha decidido no limitarse a una acción interna, sino proyectar su mensaje hacia el espacio público, lo que inevitablemente choca con las restricciones legales establecidas por la normativa de memoria histórica.

El Movimiento Católico Español en la Plaza de Oriente

Por otro lado, el Movimiento Católico Español, otro grupo que mantiene viva la apología de la dictadura franquista en la España contemporánea, ha anunciado su propia concentración. Esta formación tiene previsto celebrar un mitin en la Plaza de Oriente, un lugar con un fuerte simbolismo histórico y político en Madrid. Al igual que en años anteriores, este evento está diseñado para reivindicar la figura de Francisco Franco y ofrecer una narrativa revisionista sobre el pasado reciente del país, desafiando abiertamente la legislación vigente.

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La coincidencia de estas dos convocatorias, que se desarrollarán por separado pero en fechas muy próximas o simultáneas, subraya la fragmentación táctica de la extrema derecha pero también su alineación ideológica. Mientras Falange se centra en la figura del fundador histórico del fascismo español, el Movimiento Católico Español se enfoca en el líder militar y dictador. Juntas, estas acciones buscan embarrar el clima político previo al 29N, utilizando el odio al migrante y la difusión de bulos sobre fraudes electorales como herramientas de movilización social.

Conflictos legales con la Ley de Memoria Democrática

La ley de memoria democrática, que entró en vigor en octubre de 2022, establece un marco sancionador para aquellas expresiones públicas que supongan el enaltecimiento de la dictadura franquista o la humillación a sus víctimas. Esta normativa fue creada para cerrar las heridas de la Guerra Civil y la posterior represión, prohibiendo simbólicamente la glorificación del régimen autoritario. Sin embargo, los grupos ultraderechistas parecen interpretar estas restricciones como un desafío que debe ser confrontado públicamente, arriesgándose a multas cuantiosas y procesos judiciales largos.

La tensión legal se ha manifestado anteriormente con la imposición de sanciones por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a Falange por su acto del 20N de 2022. Esta resolución sancionadora fue recurrida por la formación, argumentando que la motivación de la multa era incorrecta. La sección de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional consideró en una resolución previa que no podía responsabilizarse a la organización convocante de unos actos que habían sido desbocados por terceros, lo que abrió un debate sobre la responsabilidad civil en las convocatorias políticas.

Implicaciones para el panorama electoral del 29N

Estas movilizaciones del 20N ocurren en un clima político tenso, justo antes de las elecciones del 29 de noviembre. La presencia activa de grupos como Falange Española y el Movimiento Católico Español en la calle, desafiando la ley de memoria, busca polarizar el debate público y atraer a votantes desencantados con el status quo. Su participación formal en los comicios, con listas en múltiples provincias, indica que estos grupos buscan legitimidad institucional además de impacto mediático.

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La estrategia de estos grupos parece ser doble: por un lado, ganar visibilidad y legitimidad a través de la participación electoral formal; por otro, mantener viva la apología del franquismo a través de actos conmemorativos que, aunque ilegales según la interpretación actual de la ley, se consideran victorias morales y simbólicas para su base ideológica. El resultado de este choque entre la normativa de memoria democrática y la activismo ultraderechista será determinado tanto por las urnas como por los tribunales en los próximos meses.