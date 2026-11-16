Ultraderecha en el este de Alemania marca la vida de migrantes como David en Dresde

El avance de AfD en el este de Alemania y la baja diversidad regional afectan la sensación de bienvenida de migrantes como el mexicano David.

David, un mexicano de 37 años originario de León, Guanajuato, que lleva casi 15 años viviendo en Alemania, relató a BBC Mundo que en los últimos tiempos cada día siente menos bienvenida en Dresde, ciudad del este del país. Según su testimonio, las miradas de algunos pasajeros en el transporte público y los comentarios que escucha en alemán por la calle se han vuelto habituales. Su experiencia se produce en un contexto en el que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) gana fuerza en la región.

David llegó a Alemania en 2011 con una beca para estudiar en la Escuela de Danza Contemporánea de Hamburgo, en el norte del país. Su plan inicial era formarse como bailarín profesional y regresar a México, pero decidió quedarse después de sentirse a gusto en el país europeo.

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Por qué el este de Alemania es menos diverso

El este de Alemania tiene una población extranjera mucho menor que el oeste, según la Oficina Federal de Estadística. A finales de 2024, los extranjeros representaban el 8% de la población del este, frente al 16% en el oeste, una brecha que tiene raíces históricas.

Antes de la reunificación alemana, en 1990, la población extranjera representaba alrededor del 8% en Alemania Occidental, frente a apenas el 1% en Alemania Oriental. Salvo Berlín, las ciudades del este suelen ser menos diversas que las del oeste, donde se encuentran grandes centros urbanos como Múnich y Fráncfort.

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David explicó que, tras conseguir trabajo en Dresde, percibió una incomodidad hacia lo desconocido, y que en su caso lo desconocido era él. Añadió que la ciudad es mucho menos multicultural y que, pese a la reunificación, siente que esta no se dio por completo en ese lado del antiguo muro.

Las desigualdades económicas también persisten. En 2024, los trabajadores a tiempo completo cobraban una media de 4.810 euros brutos al mes en el oeste, un 21% más que sus compatriotas del este, y las tasas de desempleo suelen ser más altas en los estados orientales.

El avance de AfD en las elecciones regionales

AfD obtuvo el 43,8% de los votos en Sajonia-Anhalt y el 38,2% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental en septiembre de 2026, según los datos citados en la información. En las elecciones federales de febrero de 2025, el partido alcanzó el 20,8% de los votos en todo el país.

En el este, AfD se convirtió en la fuerza más votada en los cinco estados de la región en las federales de febrero de 2025. Los expertos atribuyen ese respaldo a un sentimiento persistente de desventaja frente al oeste, a la desconfianza hacia los partidos tradicionales y al rechazo a la inmigración.

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El rechazo migratorio cobró más peso durante la crisis de 2015, cuando la entonces canciller Angela Merkel defendió la acogida de refugiados con la frase 'Wir schaffen das', que significa 'Lo lograremos'. Alemania recibió entonces a cientos de miles de solicitantes de asilo, muchos procedentes de Siria, que huían de la guerra.

La líder de AfD, Alice Weidel, ha defendido una política de deportaciones masivas bajo el término remigración, es decir, la deportación masiva de personas con antecedentes migratorios. En un mitin de enero de 2025 pidió devolver a los solicitantes de asilo a sus países de origen.

Qué implica el discurso migratorio para los extranjeros

Weidel ha prometido expulsar a millones de refugiados que llegaron a Alemania en los últimos años, y en un mitin de campaña del 5 de marzo de 2026, en el suroeste del país, prometió expulsar a quienes permanezcan ilegalmente en Alemania. Para residentes extranjeros como David, ese discurso forma parte cada vez más de la vida cotidiana.

El 15 de febrero, grupos de extrema derecha y facciones neonazis marcharon por las calles de Dresde pese a no contar con autorización. Muchos extranjeros en Alemania sienten que ese discurso político se está instalando en la cotidianidad, según la experiencia que describe David.