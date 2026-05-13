Ultimo plazo para depositar el voto por correo en las Elecciones de Andalucía 2026

Los solicitantes de voto en correspondencia para las Elecciones a la Legislatura Andaluz de 2026 tienen hoy una fecha clave marcada en su calendario. Este es el último día para depositar el voto en Correos antes de la cita con las urnas el próximo 17 de mayo para no perder la opción de votar por correspondencia si aún no lo hubieran hecho.

Los solicitantes de voto en correspondencia para las Elecciones a la Legislatura Andaluz de 2026 tienen hoy una fecha clave marcada en su calendario. Este es el último día para depositar el voto en Correos antes de la cita con las urnas el próximo 17 de mayo.

A partir de hoy, 13 de mayo, ya no será posible enviar el sobre con la papeleta, por lo que quienes no lo hagan a tiempo perderán la opción de votar por correspondencia. Si ya recibiste en casa la documentación electoral, el proceso es sencillo, pero debes darte prisa: Introduce la papeleta elegida en el sobre de votación. Incluye ese sobre junto al certificado de inscripción en el censo dentro del sobre dirigido a la mesa electoral.

Acude a una oficina de Correos y entrégalo como correo certificado. Es imprescindible hacerlo hoy para que el voto llegue a tiempo. ¿Se puede votar en persona si no lo envío? No. Si solicitaste el voto por correo, ya no puedes votar presencialmente el día de las elecciones.

El sistema te registra automáticamente como votante por esta vía. Correos mantendrá sus oficinas abiertas en horario habitual para facilitar el trámite en este último día. Aun así, se recomienda no esperar hasta última hora para evitar colas o posibles incidencias. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones De Andalucía 2026 Voto En Correspondencia Depositar El Voto Fecha Límite Voto Presencial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa del Mundo 2026: Contador de regresiva en marcha con 48 selecciones y 104 partidosEl engaño ya ha comenzado para la Copa del Mundo 2026, que contará por primera vez con 48 selecciones participantes y más de un centenar de partidos. Esta 23ª edición del Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Read more »

Festival de Cannes 2026: España y Hollywood en la mira, y el cine de autorEl Festival de Cannes 2026 se presenta con un hito español y una espantada de Hollywood. Además, el cine de autor se mantiene en la mesa, gracias a la búsqueda de coproducciones con Francia y una mayor ambición del cine de autor en España.

Read more »

Las 10 hipotecas fijas más baratas de mayo de 2026Las hipotecas a tipo fijo han recuperado protagonismo. Lo perdieron mientras los tipos de interés estuvieron muy bajos, porque en esos momentos resultaba mucho más atractivo...

Read more »

Elecciones Andalucía 2026: ¿Qué diferencia hay entre elecciones autonómicas y generales?El próximo 17 de mayo, Andalucía celebra elecciones autonómicas, una cita clave para decidir la composición del Parlamento andaluz. Estas son las diferencias con las elecciones generales.

Read more »