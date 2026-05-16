Ultimas noticias destacadas en España

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han elegido el cine bélico para su nueva aventura en Hollywood. Tras producir una docuserie en 2024 sobre el deporte favorito de Harry, ahora llega el turno de la ficción.

Con esta, ya son tres los proyectos que los Sussex están desarrollando para la plataforma, En su recibimiento a los grandes duques de Luxemburgo, el rey se reafirma en esa Europa unida con ‘deseos de paz’. Y así, entre otras noticias destacadas, Felipe VI recibe a los grandes duques de Luxemburgo en un almuerzo de sabor castizo, apoya a la Escuela de Hostelería del Sur y conoce el Espacio EMMA, un centro de ayuda para víctimas de violencia y exclusión social en Madrid





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