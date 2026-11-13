ULL prohíbe uso de instalaciones a Vito Quiles ante convocatoria no autorizada

La Universidad de La Laguna deniega el acceso a sus recintos al agitador ultra Vito Quiles, mientras el Consejo de Estudiantes rechaza el acto por vulnerar derechos humanos.

La Universidad de La Laguna ha emitido un comunicado oficial este viernes declarando que no permitirá el uso de sus edificios, instalaciones o espacios universitarios para la celebración de un acto convocado por el agitador ultra Vito Quiles. La institución académica establece que dicha convocatoria no ha recibido autorización alguna por parte de su gestión, reafirmando su posición para proteger la integridad del entorno educativo y mantener el normal desarrollo de la actividad académica.

Denegación oficial de uso de recintos

En el texto difundido por la institución, se detalla que se ha habilitado una coordinación específica con las autoridades competentes para salvaguardar a la comunidad universitaria. Este protocolo tiene como objetivo garantizar la seguridad física y la continuidad de las clases durante el día de la convocatoria, asegurando que la presencia de actores externos no interrumpa las funciones esenciales del campus. La ULL ha sido enfática en indicar que informará a través de sus canales oficiales cualesquier medida que afecte al funcionamiento de los centros, priorizando la estabilidad del entorno de aprendizaje sobre cualquier intento de aprovechamiento indebido de las infraestructuras públicas.

Also read Juan Ruiz, albañil con 50 años de experiencia: 'A los jóvenes les han metido en la cabeza que tienen que ir a la universidad'

Rechazo del Consejo de Estudiantes de la ULL

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna, identificado como el máximo órgano de representación del estudiantado, ha manifestado su firme rechazo hacia el acto organizado por Vito Quiles. Aunque la organización defiende la libertad de expresión como un valor fundamental, aclara que este derecho no puede servir de amparo para difundir mensajes contrarios a los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas. El CEULL advierte que convertir los campus en escenarios de confrontación y propaganda ajena a la misión de la universidad contradice los principios básicos que rigen la institución y su responsabilidad social.

Advertisement

Antecedentes de incidentes previos en el campus

La posición del Consejo de Estudiantes se refuerza recordando una situación similar ocurrida en noviembre de 2025, cuando el Rectorado denegó la autorización para un acto idéntico que finalmente terminó con incidentes disturbios en el campus. Esta memoria histórica de conflictos sirve para justificar la estricta política actual de denegación de espacios, dado que la inclusión y la seguridad de quienes estudian y trabajan en la ULL se consideran prioritarias por encima de cualquier interés partidista. El órgano estudiantil señala que la seguridad no debe comprometerse ante la posibilidad de repetir tensiones sociales que han dañado previamente la convivencia dentro de las instalaciones académicas.

Consecuencias prácticas y llamado a la pacificación

Ante este escenario, el Consejo de Estudiantes solicita explícitamente al estudiantado que no acuda a esta convocatoria no autorizada y que evite participar en provocaciones que puedan escalar la tensión. Instan a cualquier persona que desee mostrar su rechazo a hacerlo de forma pacífica, cívica y respetuosa, manteniendo un comportamiento que no ponga en riesgo a la comunidad universitaria. Además, se pide al equipo de gobierno de la Universidad que tome las medidas necesarias para garantizar la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica ese día, reafirmando el compromiso con una universidad pública, plural, inclusiva y segura para todas las personas. La institución mantiene que la Universidad de La Laguna es un espacio de conocimiento, diálogo y respeto construido diariamente por su comunidad, y seguirá defendiendo estos pilares frente a intentos de instrumentalización política.