UKMTO: En medio del conflicto en Irán, el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido se convierte en pieza central

El Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) se ha convertido en una pieza central en el actual conflicto en Medio Oriente, debido a las llamadas de emergencia que recibe desde el estrecho de Ormuz, donde Irán ha cerrado de facto la ruta marítima crucial.

CNN — Cuando una embarcación bajo ataque en el estrecho de Ormuz pide ayuda, suena un teléfono negro en la esquina de una oficina. No tiene nada especial: es simplemente un teléfono de oficina normal, una reliquia de los años 90.

Pero cuando entra una llamada, las tres personas de turno en esta pequeña oficina ubicada en las afueras de Portsmouth, en la costa sur de Reino Unido, se convierten de repente en una pieza central del actual conflicto en Medio Oriente. Porque allí funciona el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), un organismo afiliado a la Marina Real británica que monitorea el tráfico marítimo en el mar Rojo, el golfo Pérsico y el norte del océano Índico.

Y desde que Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz hace más de dos meses en respuesta a los ataques de EE. UU. e Israel contra el país, la cantidad de llamadas de emergencia que recibe el UKMTO se disparó. En el largo camino a Teherán, el corresponsal Matthew Chance junto con el productor Benjamin Brown y el fotoperiodista Alex Platt, encuentran daños en infraestructura clave que conecta con la capital iraní.

Chance explica que mucha gente advierte del peligro de estar en territorio iraní ante el riesgo de que los ataques de Estados Unidos e Israel se reactiven. Esto mientras el encuentro entre Trump y Xi Jinping podría traer un fin al conflicto en Irán. CNN reporta desde ese país con el permiso del gobierno, pero mantiene el control editorial sobre todo el contenido





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