UGT impugna el ERE de Ericsson en España: Disputa por las condiciones de salida de 164 empleados

El sindicato UGT inicia acciones legales contra el ERE de Ericsson en España, criticando las condiciones y convocando una mediación. La impugnación se centra en la pérdida de derechos y la desprotección de colectivos vulnerables, con críticas a las indemnizaciones y al proceso de voluntariedad. El conflicto se enmarca en un contexto de reestructuración en el sector de las telecomunicaciones.

El sindicato UGT ha interpuesto acciones legales para impugnar el Expediente de Regulación de Empleo ( ERE ) en la filial española de Ericsson , tras considerar insuficientes los términos del acuerdo alcanzado, que prevé la salida de 164 trabajadores. La organización sindical ha convocado una sesión de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para el próximo 14 de abril, como paso previo a la celebración de un juicio, una acción que intensifica la tensión laboral.

Esta medida legal se produce a raíz de que el ajuste de plantilla fuera avalado el pasado mes de febrero por los sindicatos STC y CC OO. UGT, que se desvinculó de la firma del acuerdo, argumenta en un comunicado dirigido a la plantilla que las condiciones actuales representan una pérdida de derechos y una discriminación en comparación con procesos de reestructuración anteriores en la empresa tecnológica. La preocupación de UGT radica en la protección de los trabajadores y en la valoración de las condiciones propuestas, que considera perjudiciales para los empleados. \Según la argumentación de UGT, el contexto económico en el que se encuentra Ericsson no justifica la magnitud del recorte propuesto, especialmente en lo que concierne a la protección de los empleados. El núcleo del conflicto reside en la falta de garantías para los empleados cuyo perfil ha sido excluido por la dirección para acogerse a la voluntariedad, es decir, a la posibilidad de acogerse al ERE de forma voluntaria. UGT denuncia la desprotección de colectivos vulnerables y critica que la empresa haya iniciado la notificación de las aceptaciones y rechazos de las adscripciones voluntarias sin ofrecer coberturas adicionales a aquellos a quienes no se les permite la salida. El sindicato subraya que una alta tasa de voluntarios no mitiga los riesgos inherentes al proceso ni asegura la protección integral de todos los afectados. El acuerdo en vigor, firmado por la mayoría de la representación social, contempla el cese de 164 empleados de una plantilla total de 2.264 personas en España. Las condiciones acordadas incluyen indemnizaciones de 45 días por año trabajado para el periodo anterior a febrero de 2012 y 33 días para los años posteriores, con un límite máximo de 24 mensualidades. Adicionalmente, se establece un plan de prejubilaciones para trabajadores de entre 55 y 62 años con al menos 17 años de antigüedad, quienes recibirán entre el 65% y el 75% de su salario neto. \La dirección de Ericsson justificó el despido colectivo por la necesidad de mejorar la eficiencia y la competitividad en un entorno de mercado caracterizado por la complejidad y los desafíos. El plan de salidas incluye primas de voluntariedad de 5.000 euros y un programa de recolocación de 12 meses. A pesar de estos incentivos, UGT califica el acuerdo como un precedente desfavorable para futuros ajustes en el sector tecnológico y argumenta que las medidas de protección son inferiores a las establecidas en expedientes anteriores. El calendario de ejecución del ERE establece que las extinciones de contrato forzosas, en caso de que no se cubra el cupo de forma voluntaria, comenzarían a ejecutarse a partir del 7 de abril de 2026. La impugnación de UGT añade incertidumbre jurídica al proceso de reestructuración, que coincide en el tiempo con otros ajustes en el sector de las telecomunicaciones en España, como el recientemente concluido en Avatel, que afectó a 290 trabajadores. La acción de UGT refleja la preocupación por salvaguardar los derechos de los trabajadores en un contexto de transformación del sector y pone de manifiesto las tensiones existentes entre la dirección de la empresa y los sindicatos en la gestión de los procesos de reestructuración laboral





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