UfEd prepara informes sobre Zapatero sin analizar dispositivos incautados

Los informes generados por la UfEd denuncian la falta de análisis de dispositivos clave incautados en la investigación de Plus Ultra, poniendo en duda la cadena de custodia y la cooperación internacional.

En las últimas semanas la UfEd, unidad especializada en delitos electrónicos, ha generado dos informes oficiales fechados el 22 de abril que referencian a la figura del expresidente Zapatero.

A pesar de que en la trama se menciona la incautación de una gran cantidad de dispositivos -cuatro discos duros, tres iPhone y un portátil confiscados el pasado 11 de diciembre-, los documentos no incluyen ni el contenido ni los planes de análisis de aquellos aparatos. La ausencia de información relevante ha generado dudas porque la cadena de custodia, establecida desde el momento de la recepción, parece no estar respetada.

El 20 de abril la UfEd solicitó al juez José Luis Calama el permiso para desprecintar y volcar datos de los aparatos incautados. El juez respondió el día siguiente marcando que los agentes ya tenían autorización desde diciembre para realizar las operaciones de análisis. La paradoja entre los tiempos de autorización y las fechas de entrega de los informes no ha dejado a los observadores sin críticas.

Además se supo que parte de las conversaciones usadas en los informes provinieron de las llamadas y mensajes que los agentes habían encontrado en los dispositivos de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, además de los mensajes de WhatsApp que la agencia de interferencia electrónica de los Estados Unidos había interceptado durante una operación en Miami en 2021. Este caso pone de relieve la importancia de una cadena de custodia rigurosa y de una colaboración plena entre las agencias estadounidenses y españolas.

Se exige que cada transferencia, deposito o manipulación sea documentada de forma exhaustiva, indicando a los responsables y al estado inicial y final de cada dispositivo. La UfEd debe demostrar no solo que los datos fueron recogidos, sino también que permaneceron intactos y accesibles para el proceso judicial. La falta de transparencia en los procedimientos puede socavar la validez legal de la evidencia, comprometiendo la justicia en un escenario internacional cada vez más complejo





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