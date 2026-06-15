UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje en la Casa Blanca y su primera defensa del cinturón de peso ligero

El UFC Freedom 250, un evento único en la historia de la compañía, se celebrará en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, y contará con un enfrentamiento estelar entre Topuria y Gaethje. Topuria, un hispanogeorgiano invicto, afrontará su primera defensa del cinturón de peso ligero y buscará dar un nuevo paso en su carrera. La velada se transmitirá en directo a través de una plataforma de streaming y se podrá seguir en directo desde España. Desde este momento, te mantendremos informado de la última hora del evento, las imágenes más destacadas y todo lo que ocurra hasta el esperado combate del campeón hispanogeorgiano.

El UFC Freedom 250, un evento único en la historia de la compañía, se celebrará en el Jardín Sur de la Casa Blanca , en Washington , y contará con un enfrentamiento estelar entre Topuria y Gaethje .

Topuria, un hispanogeorgiano invicto, afrontará su primera defensa del cinturón de peso ligero y buscará dar un nuevo paso en su carrera. La velada se transmitirá en directo a través de una plataforma de streaming y se podrá seguir en directo desde España. Desde este momento, te mantendremos informado de la última hora del evento, las imágenes más destacadas y todo lo que ocurra hasta el esperado combate del campeón hispanogeorgiano





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