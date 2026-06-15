UFC Freedom 250: Topuria defiende su título invicto en una velada histórica en la Casa Blanca

El UFC Freedom 250 se celebra en el jardín sur de la Casa Blanca con un evento de siete peleas que incluye la defensa del título de Ilia Topuria y el combate por el campeonato interino del peso pesado entre Alex Pereira y Ciryl Gane. La velada, que coincide con el 80 cumpleaños de Donald Trump y el Día de la Bandera, cuenta con una inversión superior a los 60 millones de dólares y busca convertirse en un hito para las artes marciales mixtas.

El UFC Freedom 250 , un evento histórico y sin precedentes, se celebra en el jardín sur de la Casa Blanca , marcando la primera vez en más de tres décadas que la UFC organiza un combate en la residencia presidencial de Estados Unidos.

La velada, que coincide con el 80 cumpleaños de Donald Trump y el Día de la Bandera, ha sido diseñada como un acontecimiento excepcional, con una cartelera reducida a solo siete peleas para otorgar mayor protagonismo a cada enfrentamiento. La inversión supera los 60 millones de dólares y, según medios estadounidenses, la UFC no persigue un beneficio económico inmediato, sino crear un hito para el deporte de las artes marciales mixtas.

El combate estelar enfrenta a Ilia Topuria, campeón invicto del peso ligero con un récord de 17 victorias y cero derrotas, contra Justin Gaethje en la primera defensa de su título. Antes, en el coestelar, Alex Pereira y Ciryl Gane disputan el campeonato interino del peso pesado, donde 'Poatan' busca hacer historia y además disputará la pelea con una ventaja de peso sobre su rival.

El pesaje y el cara a cara definitivo entre Topuria y Gaethje tuvieron lugar junto al Monumento a Lincoln, escenarios inéditos para la UFC que subrayan el carácter simbólico del evento. Otros combates destacados de la cartelera principal incluyen la victoria de Bo Nickal sobre Kyle Daukaus por TKO en el primer asalto, la de Josh Hokit sobre Derrick Lewis por TKO en el segundo, y el enfrentamiento entre Sean O'Malley y Aiemann Zahabi en el peso gallo, donde O'Malley se impuso por KO en el segundo round con una precisa combinación de izquierda y derecha directa.

La transmisión en España comenzará a las 02:00 horas del lunes, ofreciendo una noche que ya se considera una de las más singulares en la historia de la organização





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