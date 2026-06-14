UFC Freedom 250: Las casas de apuestas señalan a Ilia Topuria como claro favorito para vencer a Justin Gaethje en la Casa Blanca

El combate por el título de peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en la UFC Freedom 250, evento histórico en la Casa Blanca, cuenta con un pronóstico claro según las principales casas de apuestas: Topuria es amplio favorito con probabilidades de victoria que superan el 80%.

La Unión de Artes Marciales Mixtas ( UFC ) se prepara para uno de los eventos más emblemáticos de su historia, el UFC Freedom 250 , que se celebrará en la Casa Blanca este domingo 14 de junio.

La pelea estelar por el título de peso ligero enfrentará al campeón invicto, Ilia Topuria, de origen hispanogeorgiano, contra el experimentado estadounidense Justin Gaethje. Este combate se enmarca en los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y coincide con el 80 cumpleaños del expresidente Donald Trump, quien ha sido un gran aficionado y promotor de las MMA.

Topuria, que defiende el cinturón que conquistó ante Charles Oliveira el pasado 28 de junio de 2025, llega tras unos meses de cierta polémica pero con una motivación renovada. Él mismo ha declarado sentirse ofendido por comentarios de Gaethje sobre asuntos personales, considerándolos falta de respeto, lo que ha avivado su determinación para imponerse en el octógono.

Gaethje, conocido por su agresivo estilo de pelea, buscará la sorpresa y arrebatar el título a un campeón que permanece invicto en la competición. Las principales casas de apuestas, tanto en España como en Estados Unidos, ya han dejado clara su inclinación por Ilia Topuria como claro favorito para retener el campeonato.

En el mercado europeo, plataformas como Oddschecker, que agrupa a operadores como Codere, Bwin o Bet365, asignan al hispanogeorgiano cuotas que reflejan una probabilidad de victoria entre el 80% y 85%. Esto significa que, por cada euro apostado a su favor, el retorno es muy bajo, indicando un favoritismo aplastante.

En el lado opuesto, Justin Gaethje ofrece cuotas mucho más altas, entre 6.0 y 7.0, lo que sugiere una probabilidad de triunfo para él de solo entre el 15% y 20%. En el mercado estadounidense, la diferencia es igualmente notable: Topuria aparece con números negativos (aproximadamente -400 a -550), lo que implica que se debe apostar 400 o 550 dólares para ganar 100, mientras que Gaethje ronda los +350 a +452, donde una apuesta de 100 dólares reportaría 350 o 452 dólares si gana.

Esta disparidad numérica evidencia que los analistas y algoritmos ven a Topuria como el máximo candidato a alzarse con la victoria en la lucha por el título ligero. Además de predecir al ganador, las casas de apuestas ofrecen mercados más específicos sobre el desarrollo del combate. Topuria, un luchador de base grapplera pero con un striking cada vez más pulido, es considerado muy superior en la mayoría de facetas.

Los pronósticos indican que la pelea probablemente no llegue a la decisión de los jueces. Las opciones más probables son una victoria por nocaut o knockout técnico (KO/TKO), que es la favorita, seguida de una sumisión y finalmente por puntos. También se especula sobre el asalto en que podría terminar la contienda, con un énfasis en que será una pelea corta debido al dominio que se espera de Topuria.

Los analistas coinciden en que Gaethje tendrá sus oportunidades, especialmente con su poder de puños, pero superar la defensa, el ritmo y la versatilidad del campeón se considera una tarea extremadamente difícil. La expectativa general es que Topuria podrá imponer su juego, controlar la distancia y buscar la finalización antes de la campana final.

Sin embargo, en un deporte tan impredecible como las MMA, un golpe afortunado de Gaethje podría cambiar cualquier pronóstico, lo que mantiene un ápice de incertidumbre que atrae a los apostantes a mercados alternativos. En resumen, todo apunta a que Ilia Topuria, el 'Matador', ampliará su legendaria racha invicta y consolidará su reinado en la división de peso ligero en el escenario único de la Casa Blanca





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