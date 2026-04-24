UEFA Sanciona a Prestianni con Seis Partidos por Insultos Racistas a Vinícius

La UEFA ha suspendido a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, por seis partidos debido a una conducta discriminatoria hacia Vinícius Jr. durante un partido de la Champions League. La UEFA ha solicitado a la FIFA que extienda la suspensión a nivel mundial.

La UEFA ha impuesto una severa sanción de seis partidos sin poder jugar al joven futbolista Gianluca Prestianni , perteneciente al SL Benfica , debido a una conducta considerada discriminatoria.

Esta decisión se deriva de los insultos proferidos contra el jugador Vinícius Jr. durante el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League, enfrentando al Benfica contra el Real Madrid. La UEFA, a través de su Comité de Disciplina, ha solicitado formalmente a la FIFA que extienda esta suspensión a nivel mundial, lo que implicaría que Prestianni no podría participar en ningún encuentro oficial, ni a nivel de clubes ni con su selección nacional, durante un período significativo.

La investigación, llevada a cabo por un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA, determinó que la conducta de Prestianni constituía una violación de los principios de no discriminación que rigen el fútbol europeo. La sanción específica detalla la suspensión de seis partidos oficiales, con una suspensión provisional de un partido ya cumplida durante el partido de vuelta de la eliminatoria, disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid y el SL Benfica.

Este hecho subraya la seriedad con la que la UEFA aborda los incidentes de discriminación en el deporte. Los incidentes que llevaron a esta sanción tuvieron lugar el pasado 17 de febrero, durante el mencionado partido de ida entre el Benfica y el Real Madrid. El encuentro se vio interrumpido durante aproximadamente diez minutos después de que Vinícius Jr. anotara un gol.

Al celebrar el tanto en la esquina del campo, el jugador brasileño fue objeto de fuertes reproches por parte de aficionados y jugadores del Benfica. Inicialmente, el árbitro francés François Letexier amonestó a Vinícius Jr. con una tarjeta amarilla.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando Vinícius Jr. se cruzó con Gianluca Prestianni. Las imágenes televisivas captaron el momento en que Prestianni realizó un gesto de taparse la boca, lo que provocó una inmediata reacción por parte de Vinícius Jr., quien acudió al árbitro para denunciar haber sido llamado 'mono'. Esta denuncia desencadenó una pausa prolongada en el partido, mientras los jugadores se retiraban a la zona de banquillos y se sucedían acaloradas discusiones.

El Benfica intentó revocar la suspensión provisional de Prestianni, pero sus esfuerzos no prosperaron. La UEFA ha demostrado una firme postura contra el racismo y otras formas de discriminación, y esta sanción es un claro ejemplo de ello. La gravedad de la acusación y la evidencia presentada llevaron a la UEFA a tomar una decisión contundente, enviando un mensaje claro de tolerancia cero hacia este tipo de comportamientos en el fútbol.

Además de la sanción impuesta a Prestianni, la UEFA también ha multado al Real Madrid con 15.000 euros debido a un saludo nazi realizado por un aficionado durante el partido. La UEFA ha advertido al club blanco sobre la posibilidad de un cierre parcial de su estadio en caso de que se repitan incidentes similares. Esta doble sanción refleja el compromiso de la UEFA con la lucha contra todas las formas de discriminación y violencia en el fútbol.

La decisión de la UEFA no solo se centra en el castigo a los infractores, sino también en la prevención de futuros incidentes. Se espera que esta sanción sirva como un precedente para disuadir a otros jugadores y aficionados de incurrir en comportamientos discriminatorios.

La UEFA ha intensificado sus esfuerzos para promover la inclusión y la diversidad en el fútbol, y esta sanción es parte de una estrategia más amplia para crear un entorno seguro y respetuoso para todos los participantes. El Real Madrid, por su parte, ha condenado enérgicamente el saludo nazi del aficionado y ha anunciado que tomará medidas para identificar y sancionar a la persona responsable.

El club blanco ha reafirmado su compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación, y ha expresado su apoyo a Vinícius Jr. en este difícil momento. La UEFA continuará monitoreando de cerca la situación y tomará las medidas necesarias para garantizar que se respeten los principios de no discriminación en todos los partidos de la Champions League y otras competiciones europeas





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