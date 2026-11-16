UEFA respalda a Philippe Diallo para presidir la FIFA 2027 contra Infantino

La UEFA apoya a Philippe Diallo en las elecciones de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat, buscando reemplazar a Gianni Infantino tras la crisis institucional.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ha anunciado por unanimidad su respaldo oficial a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, para disputar la presidencia de la FIFA en las elecciones programadas para el 18 de marzo de 2027. Este movimiento estratégico se consolidará en Rabat, Marruecos, marcando el inicio formal de una carrera electoral que busca desafiar la reelección o continuidad del actual mandatario Gianni Infantino. La decisión de la entidad europea representa un cambio significativo en la dinámica de poder global del fútbol tras meses de tensiones institucionales.

El respaldo unánime de la directiva europea a Diallo

Las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA han solicitado explícitamente a Philippe Diallo que presente su candidatura. Los miembros de estos órganos clave han ofrecido su apoyo total e inmediato, reflejando una postura colectiva frente a la dirección actual del organismo mundial. Este respaldo institucional es fundamental para asegurar la viabilidad de la campaña y legitimar la figura del presidente francés ante las otras confederaciones continentales. La unificación europea busca presentar una alternativa cohesionada que pueda contrarrestar la maquinaria política actualmente en uso.

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Crisis comercial y pérdida de confianza en Infantino

La decisión de buscar un nuevo candidato surge directamente de la crisis abierta tras el intento de vender a inversores privados una participación en los activos comerciales de la Copa del Mundo. Este episodio comercial provocó que la confianza en el liderazgo de Gianni Infantino se deteriorara severamente entre las bases. De hecho, en octubre, prácticamente todas las 55 federaciones europeas aseguraron haber perdido la confianza en el actual liderazgo de la FIFA. La irrupción de Philippe Diallo convierte en electoral este enfrentamiento institucional que la UEFA mantiene desde verano, pasando de la crítica silenciosa a la acción competitiva directa. Kozo Tashima también han anunciado su intención de competir, diversificando el campo político del organismo.

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Perfil profesional y requisitos formales de la candidatura

Philippe Diallo, que dirige la Federación Francesa de Fútbol y forma parte del Ejecutivo de la UEFA desde 2023, cuenta con una experiencia técnica relevante en la liga profesional francesa y en estructuras de resolución de disputas de la FIFA. Para que su candidatura sea válida, esta deberá ser ratificada formalmente por el comité ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol en las fechas indicadas. Además, para entrar definitivamente en la papeleta electoral, los aspirantes necesitan el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro antes del cierre oficial de candidaturas. Este requisito garantiza que los candidatos tengan un mínimo de representación internacional antes de acceder a la votación final en Rabat.

Consecuencias para el futuro governance del fútbol mundial

La confrontación en las elecciones de la FIFA del 18 de marzo de 2027 definirá el rumbo de la organización para los próximos años. La presencia de un candidato con el respaldo unánime de la UEFA introduce un factor de presión significativa sobre Gianni Infantino, obligando a abordar las demandas de transparencia y reforma que han surgido. Si Philippe Diallo logra superar el filtro de las cinco federaciones y gana la confianza de los votos necesarios, podría cambiar la estructura de toma de decisiones en la cúspide del fútbol mundial. Los próximos pasos incluyen la recolección de firmas de apoyo y la campaña activa hasta la fecha clave en Marruecos.