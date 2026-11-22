La Unión Europea se opone al texto final de la COP31 por no citar explícitamente a los combustibles fósiles. El Pacto de Antalya incluye al IPCC pero mantiene lenguaje vago sobre energías contaminantes.

La Unión Europea ha manifestado su rotundo rechazo a la integridad del borrador final presentado por la presidencia turca durante la plenaria de clausura de la COP31 celebrada en Antalya. Este anuncio oficial se ha realizado en el contexto de las últimas horas de negociaciones, donde las partes buscan alcanzar un consenso sobre el texto que regirá las futuras políticas climáticas globales.

Desacuerdos sobre la mención a combustibles fósiles

El organismo comunitario ha criticado severamente que el documento carezca de una mención directa a los combustibles fósiles, una omisión que ha generado un profundo malestar entre los representantes europeos. La posición de la UE se centra en la necesidad de abordar explícitamente la transición away de estos recursos energéticos, algo que consideran fundamental para la lucha contra el calentamiento global.

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Esta postura diverge de la visión presentada por la presidencia turca, la cual ha defendido un texto que, aunque incorpora varios cambios respecto a la versión difundida la madrugada anterior, mantiene un lenguaje más genérico en aspectos clave. Los negociadores europeos han señalado que esta falta de especificidad debilita el compromiso real de los países signatarios.

Novedades técnicas en el documento final

El texto oficial, que consta de doce páginas y 98 párrafos frente a las diez páginas y 94 párrafos de la versión preliminar, ya se encuentra listo para su somete a aprobación. Entre las novedades más destacadas introducidas en este borrador definitivo figura la referencia explícita al cronograma del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC.

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A diferencia de la versión anterior, que aludía de forma genérica a aportar claridad sobre su programa de trabajo, el Pacto de Antalya establece que la conferencia espera con interés un acuerdo sobre el calendario del Séptimo Informe de Evaluación, conocido como AR7. Este informe es considerado una herramienta clave para alimentar el segundo Balance Global, que revisará el progreso colectivo hacia las metas acordadas.

Posiciones de los actores y arquitectura del acuerdo

El presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, ha liderado los esfuerzos para cerrar este capítulo de negociaciones en la ciudad mediterránea turca, tras dos días de prórroga en las sesiones. El nuevo texto añade un párrafo cuarto que reitera el compromiso de centrarse en la colaboración y expresa un profundo agradecimiento a todas las presidencias climáticas anteriores.

En este reconocimiento, se enumeran uno por uno los hitos alcanzados en años precedentes, intentando construir un sentido de continuidad y logro compartido. En el plano sustantivo, la propuesta final mantiene intacta la arquitectura acordada durante las horas de la madrugada, evitando cambios estructurales mayores que pudieran alterar el equilibrio de poder negociado previamente.

Implicaciones de la captura de carbono en el texto

Un cambio lingüístico significativo afecta a la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono, conocida como CCUS. Mientras el borrador de madrugada utilizaba el verbo acelerar para describir su despliegue, el texto definitivo suaviza esta obligación al cambiar el término a aumentar, reflejando una petición menos imperativa.

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Esta tecnología consiste en un conjunto de mecanismos diseñados para atrapar las emisiones de dióxido de carbono directamente desde grandes fuentes industriales, como centrales eléctricas, fábricas de cemento o refinerías, o incluso directamente de la atmósfera. Su implementación se presenta como una vía para mitigar el calentamiento global sin detener la producción industrial.

Países exportadores de hidrocarburos han defendido esta herramienta como la estrategia clave para frenar el cambio climático permitiendo la continuidad de sus actividades económicas. Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente criticada por otros grupos, quienes la consideran la puerta trasera utilizada por las empresas de petróleo y gas para seguir extrayendo recursos sin asumir los costes ambientales correspondientes.