UE paga a españoles por reciclar ropa, precautionary measures for fast fashion

Bruselas ha implementado un proyecto piloto para incentivar el reciclaje de ropa usada mediante contenedores inteligentes que pagarían a los españoles por cada prenda reciclada. La iniciativa tendrá lugar en España y se combina con medidas para reducir la producción de residuos de la moda 'fast fashion'.

La UE pagará a los españoles que reciclen ropa para frenar la avalancha de residuos de la moda rápida Bruselas ha puesto en marcha un proyecto piloto que introduce contenedores inteligentes que pagarán a quienes reciclen ropa usada.

España será uno de los países donde se probará esta iniciativa. Greenpeace denuncia que las prendas depositadas en contenedores acaban en su mayoría en el Sur Global. Defienden que el problema a atajar es el consumismo desmedido ligado a la moda 'fast fashion', que se acumulan en vertederos, incineradoras o acaban cruzando fronteras como si fueran donaciones cuando, en realidad, son desechos difíciles de gestionar





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