UE aplica tasa de 2 euros en paquetes para financiar aduanas colapsadas

La Unión Europea implementa un gravamen permanente de dos euros por paquete para reforzar aduanas saturadas por el auge del comercio electrónico chino y asegurar la seguridad de los consumidores.

La Unión Europea ha hecho oficial la entrada en vigor de una nueva tasa de manipulación de paquetes en noviembre. Este cobro de dos euros se aplica a todos los envíos extracomunitarios que entren en el mercado único para entregarse directamente a los consumidores finales. La medida es permanente y busca financiar a las aduanas que se han visto colapsadas por el aumento masivo de volumen.

Avalancha de 5.900 millones de paquetes en la UE

Según los datos de la Comisión Europea, en 2025 se importaron unos 5.900 millones de paquetes en la UE. Esta avalancha ha puesto en jaque el sistema aduanero debido a la carga operativa y económica enorme. Las autoridades enfrentan un desafío sin precedentes ante la llegada constante de mercancía desde terceros países.

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El descomunal volumen proviene especialmente del auge de plataformas chinas como Shein, Temu y Aliexpress. El 91 por ciento de estos envíos de menor valor provenía de China. Esta concentración ha dejado a las aduanas europeas al límite de su capacidad operativa y financiera, requiriendo una intervención urgente.

Nuevas normas y riesgos de seguridad para consumidores

El contexto de esta medida es crítico porque cerca del 60 por ciento de los artículos evaluados no cumplía la normativa europea. Esta irregularidad suponía un riesgo directo para la seguridad de los consumidores. Además, generaba competencia desleal frente a las empresas locales que sí cumplían con la legislación vigente.

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Ante la enorme cantidad de paquetes recibidos, se estimaba que muchos productos irregulares lograban colarse en el territorio. La nueva tasa busca mitigar estos riesgos mediante un control más estricto y financiado. La seguridad del mercado interior es una prioridad para las instituciones comunitarias en esta etapa de ajuste.

Impacto en el comercio electrónico y plataformas chinas

La Unión Europea consideraba anteriormente exentos de aranceles los paquetes de menos de 150 euros. Este agujero legislativo fue explotado por los gigantes del comercio electrónico compartimentando envíos. Los paquetes pequeños se han convertido en la gran amenaza para los operarios de control de mercancías en la frontera.

De los 5.900 millones de paquetes que llegaron en 2025, alrededor de 4.500 millones tenían un valor inferior a 150 euros. Esta característica los hacía difíciles de rastrear y controlar de manera individual. La nueva tasa afecta a todos los pedidos por igual, independientemente de su valor declarado.

Reducción de envíos y cambios en la logística global

Durante los primeros tres meses tras la entrada en vigor de medidas anteriores, la UE registró una disminución media de más del 60 por ciento en el volumen de paquetes declarados. Ahora que se le suma esta nueva tasa de dos euros, se espera que esta reducción sea aún más acusada. Fuentes de la Comisión Europea aseguran que es probable que el número de envíos se reduzca significativamente.

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Varias plataformas internacionales están cambiando su logística para importar grandes volúmenes a almacenes en la UE. Distribuirán desde allí a los consumidores finales para adaptar sus modelos de negocio. Esta estrategia puede reducir la capacidad recaudatoria de las nuevas tasas, pero facilita el trabajo a las aduanas y limita la entrada de productos ilegales.

Contexto de la tasa temporal y futuro aduanero

Este gravamen se suma a una tasa temporal de tres euros por paquete operativa desde julio. Dicha tasa solo afectaba a los envíos low-cost y estará vigente hasta que la Autoridad Europea de Aduanas entre en funcionamiento en 2028. Una vez lista la plataforma central, la tasa se derogará y los paquetes estarán sujetos a aranceles correspondientes.

Bruselas explica que la nueva tasa no tiene en el punto de mira a ninguna compañía en concreto. La intención es normalizar el sistema de control y asegurar la recaudación necesaria. La rápida expansión del comercio electrónico requiere herramientas adecuadas para mantener el ritmo del mercado actual y proteger la economía local.