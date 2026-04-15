UE acelera medidas para abaratar la energía sin dañar las finanzas públicas

La Comisión Europea prepara un plan con medidas de ahorro y fomento del transporte público para paliar el impacto del alza de precios energéticos, con el objetivo de aprobarlas en la cumbre de Chipre sin afectar negativamente el déficit de los países miembros.

La Unión Europea está intensificando sus esfuerzos para mitigar la carga económica que supone el elevado coste de la energía para sus ciudadanos y empresas, buscando soluciones que minimicen el impacto en las finanzas públicas de los estados miembros.

A pesar de un leve retraso, la Comisión Europea se encuentra en la fase final de preparación de un conjunto de medidas destinadas a paliar las consecuencias de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo de los europeos y la competitividad de sus industrias. Este documento, cuya presentación a los países de la UE está prevista para el próximo 22 de abril, tiene como propósito ser debatido y aprobado durante la cumbre informal de líderes de los 27 que se celebrará en Chipre los días 23 y 24 de abril. Entre las propuestas que han trascendido recientemente, y que fueron adelantadas por El País y confirmadas por elDiario.es, destacan la implementación de un día de teletrabajo obligatorio semanal para las empresas, el cierre de edificios públicos cuando sea factible y el fomento del uso del transporte público, ya sea mediante la reducción de tarifas o la subvención completa para determinados colectivos ciudadanos. Estas iniciativas se enmarcan dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir la demanda energética global y optimizar el ahorro de energía. Fuentes de la Comisión Europea aseguran que estas medidas de ahorro pueden ser adoptadas de forma inmediata por los estados miembros, sin generar desequilibrios significativos en el déficit público ni distorsiones perjudiciales en el mercado. En relación con estas medidas, la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha enfatizado durante un encuentro organizado por el Real Instituto Elcano la gravedad de la situación, citando datos de la Agencia Internacional de Energía que revelan la destrucción de una considerable capacidad de producción de gas, petróleo, combustible de aviación y productos químicos esenciales para numerosos procesos industriales. La recomendación general es clara: contención, ahorro y eficiencia. Ribera recordó que, durante crisis anteriores, la aplicación de medidas sencillas y de fácil implementación logró una reducción notable en el consumo de combustibles fósiles. Este conjunto de propuestas de ahorro forma parte de un plan más ambicioso denominado “AccelerateEU”, concebido para abordar el encarecimiento de la energía, impulsar la electrificación de la economía europea a través de la progresiva eliminación del uso de petróleo y gas, y prevenir futuras turbulencias económicas derivadas de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Ursula von der Leyen presentará oficialmente “AccelerateEU” a los líderes de la UE el miércoles siguiente. Ribera ha descrito el paquete como “equilibrado”, ya que combina el fortalecimiento de medidas estructurales, conocidas y necesarias para la transición energética, con acciones extraordinarias diseñadas para situaciones de emergencia y para sectores especialmente vulnerables. Estas nuevas medidas complementarán otras ya anunciadas, de mayor calado, como la cobertura parcial del aumento en el precio de los combustibles o fertilizantes, la concesión de ayudas limitadas por empresa, un incremento del porcentaje máximo de subvención para los costes eléctricos de las industrias con alto consumo, y la subvención del coste del gas utilizado para la generación de electricidad, medidas estas últimas presentadas por el Ejecutivo comunitario el pasado lunes. El borrador del documento, citado por Bloomberg, subraya la vulnerabilidad de Europa ante la volatilidad geopolítica y su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, un escenario que se repite por segunda vez en menos de cinco años. La crisis actual es un severo recordatorio de que las decisiones presentes determinarán si la UE enfrenta futuras adversidades con fragilidad o fortaleza. Teresa Ribera también ha mencionado un debate subyacente entre algunos estados miembros sobre la posibilidad de reimponer un impuesto a los beneficios extraordinarios, aunque ha matizado que, afortunadamente, no se encuentran en los niveles de precios y de potencial incremento de beneficios extraordinarios de 2022. Además, ha señalado que, por el momento, esta propuesta no parece contar con un respaldo generalizado entre los gobiernos de los estados miembros. La Comisión Europea reafirma su compromiso de actuar con celeridad y determinación para salvaguardar la economía europea y el bienestar de sus ciudadanos ante los desafíos energéticos globales





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