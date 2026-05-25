UDEF incauta millonaria colección de joyas y documentos en la oficina de Zapatero en Ferraz

Durante un registro judicial en el despacho que José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba en la calle Ferraz, la UDEF confiscó relojes de alta gama, collares, pulseras, broches y otros objetos de lujo, además de documentación y dispositivos electrónicos que podrían revelar irregularidades financieras.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros ( UDEF ) llevó a cabo un registro judicial en la oficina que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , utilizaba en la calle Ferraz, dentro de un inmueble perteneciente al PSOE.

La diligencia, realizada el 19 de mayo de 2026, reveló una considerable acumulación de joyas de lujo en la caja fuerte del llamado "despacho 2", identificado como el espacio del jefe de gabinete. Entre los objetos incautados se encontraban relojes de marcas internacionales como Omega, Longines y Certina, así como un amplio abanico de piezas de alta orfebrería: collares, gargantillas, broches, colgantes, sortijas, pulseras y brazaletes con incrustaciones de piedras de diferentes colores, desde granates y esmeraldas hasta amatistas y ópalos.

Algunas de las joyas estaban embaladas en bolsas rotuladas con la inscripción "Presidencia del Gobierno" y otras llevaban la palabra "Alba" grabada, detalle que los peritos anotaron meticulosamente en el acta de la intervención. La colaboradora Gertrudis Alcázar, quien asistió a los agentes durante el operativo, explicó que varias piezas descendían de una herencia familiar vinculada a la madre de Zapatero, Sonsoles Espinosa, mientras que otras representaban obsequios recibidos en viajes oficiales.

Los investigadores fotografiaron, describieron y empaquetaron cada elemento para su posterior análisis forense, asegurando la cadena de custodia de las 16 evidencias documentadas. Además de la joyería, la UDEF incautó una variedad de documentos, dispositivos electrónicos y agendas que contenían información de carácter sensible, como datos de las secretarias del expresidente y material informático de la oficina.

Los agentes inspeccionaron tanto el despacho personal de Zapatero como la sala de archivo contigua, pero en estas áreas no hallaron objetos de valor que ameritaran una mención especial en el informe. Sin embargo, en el despacho del jefe de gabinete se encontraron carpetas y archivos que, según la investigación preliminar, podrían arrojar luz sobre la supuesta trama de consultorías, conferencias y otras actividades económicas que, según la denuncia, habrían generado más de cuatro millones de euros en cinco años a través de la llamada "trama de Julito".

El acta menciona que se recogieron también dispositivos de almacenamiento y equipos de comunicación, los cuales serán analizados para determinar posibles irregularidades en la gestión de recursos del partido y del expresidente. El registro ha reavivado el debate político y mediático sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los altos cargos públicos, especialmente en lo que respecta al uso de bienes de lujo y a la procedencia de los mismos.

Mientras algunos partidos denuncian una posible violación de la normativa de incompatibilidades y de la Ley de Transparencia, otros solicitan que la investigación se mantenga bajo la estricta supervisión del poder judicial para evitar sesgos. La prensa ha destacado la amplitud del hallazgo, subrayando que la documentación incautada podría contener pruebas que enlacen a Zapatero y a su entorno cercano con actividades financieras no declaradas.

En este contexto, la UDEF ha señalado que continuará con el análisis detallado de los elementos electrónicos y de los archivos digitales, con el objetivo de esclarecer si existió algún beneficio indebido o conflicto de intereses que amerite la apertura de un procedimiento judicial formal





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