Ucrania transforma la guerra de Irán en una oportunidad estratégica

Volodymyr Zelensky aprovecha las tensiones en Medio Oriente para fortalecer las alianzas de Ucrania, compartir su experiencia en combate con drones y asegurar apoyo financiero y militar.

La visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Arabia Saudita en marzo marcó un punto de inflexión en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán .

Zelensky, consciente del peso de la guerra entre Rusia y Ucrania, aprovechó la oportunidad para presentar y comercializar la experiencia militar de su país, especialmente en el combate con drones. Ucrania ha firmado acuerdos con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, países que han sido blanco de misiles y drones iraníes en las últimas semanas, para compartir conocimientos y tecnología sobre drones, fortalecer alianzas y buscar beneficios comerciales, incluyendo posibles acuerdos de defensa.

Zelensky enfatizó el deseo de Ucrania de ayudar a otros países a defenderse y de continuar forjando alianzas similares. Inicialmente, el conflicto en Irán parecía perjudicial para Ucrania, amenazando con desviar la atención de posibles esfuerzos de paz y proporcionando recursos financieros a Rusia.

Sin embargo, Ucrania ha logrado transformar esta situación en una oportunidad. La dificultad para transportar petróleo desde Medio Oriente debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz ha permitido a Rusia vender su petróleo a precios más altos, pero Ucrania está aprovechando la situación para posicionarse estratégicamente antes de las posibles negociaciones de paz con Rusia.

El presidente Trump ha expresado su confianza en alcanzar una solución para Ucrania rápidamente, pero Zelensky se enfoca en fortalecer las capacidades de su país. Arabia Saudita, al igual que Ucrania, enfrenta ataques con misiles balísticos y drones desde Irán, lo que crea un terreno fértil para la cooperación.

Ucrania destaca la eficiencia de sus sistemas de defensa contra drones, afirmando que pueden interceptar drones Shahed-136, diseñados por Irán, con sistemas que cuestan significativamente menos que los misiles de defensa aérea tradicionales. Además de los acuerdos con los países del Golfo, Ucrania ha firmado importantes acuerdos de cooperación en materia de defensa con Noruega y Alemania, por valor de miles de millones de dólares.

Zelensky espera que los estados del Golfo brinden apoyo adicional a Ucrania, especialmente considerando que Estados Unidos tiene menos material militar disponible para vender a Europa debido a las demandas en Medio Oriente. La capacidad de Ucrania para adaptarse y aprovechar las oportunidades en un entorno geopolítico complejo se ha convertido en una de sus principales fortalezas, mientras que la administración Trump parece dispuesta a reasignar recursos y buscar soluciones rápidas, incluso a costa de la estabilidad regional





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