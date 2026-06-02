Ucrania sufre un ataque masivo ruso que causa muertos y heridos en Kiev y Dnipro

Un edificio de apartamentos de 24 plantas ha sufrido un derrumbe parcial en la capital de Ucrania. El presidente Zelenski ha reiterado las advertencias a los ciudadanos para prestar especial atención a las alertas de ataque aéreo. Mientras tanto, Ucrania ha sufrido un ataque masivo ruso que ha causado al menos cuatro muertos y 16 heridos en la ciudad de Dnipro, así como otro muerto y 20 heridos en la capital, Kiev.

Un edificio de apartamentos de 24 plantas ha sufrido un derrumbe parcial en la capital de Ucrania . El presidente Zelenski ha reiterado las advertencias a los ciudadanos para prestar especial atención a las alertas de ataque aéreo.

Mientras tanto, Ucrania ha sufrido un ataque masivo ruso que ha causado al menos cuatro muertos y 16 heridos en la ciudad de Dnipro, así como otro muerto y 20 heridos en la capital, Kiev. El jefe de la administración militar regional ha declarado que el ataque enemigo se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha dejado 20 heridos, varios de ellos hospitalizados.

Además, se ha declarado un incendio en el distrito de Podil en los terrenos de un inmueble no residencial y en un edificio de apartamentos de nueve plantas, tras ser alcanzados por escombros de misiles caídos. También hay incendios en dos lugares en zonas abiertas, incluido uno cerca de una guardería. Otras ciudades como Kiev han sido afectadas por el ataque ruso, y cientos de personas se han refugiado en las estaciones de metro.

El presidente Zelenski ha instado a los ciudadanos a prestar especial atención a las alertas de ataque aéreo y a estar preparados para cualquier eventualidad. Rusia ha advertido de que tiene la intención de lanzar 'ataques sistemáticos' contra objetivos en Kiev vinculados al Ejército ucraniano, así como contra centros de toma de decisiones. La guerra en Ucrania se ha prolongado durante más de cuatro años desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Los esfuerzos por poner fin al conflicto han avanzado poco, ya que la administración estadounidense ha expresado su preocupación por la situación y ha instado a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania





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