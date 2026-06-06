Ucrania lanza un ataque masivo con drones contra San Petersburgo durante el foro económico ruso

Más de 140 drones ucranianos fueron derribados en la región de San Petersburgo, mientras la ciudad alberga el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, considerado el 'Davos ruso'. El ataque, calificado de 'sin precedentes' por las autoridades rusas, coincidió con el rechazo de Vladimir Putin a reunirse con Volodymyr Zelensky. Ucrania afirmó haber atacado arsenales y una base naval rusa en Kronstadt, así como un depósito de petróleo en Krasnodar. El gobernador de la ciudad instó a los residentes a permanecer en sus casas, algo que no ocurría desde el inicio de la guerra.

Ucrania ha llevado a cabo un ataque sin precedentes en San Petersburgo y sus alrededores, empleando más de 140 drones en la región de Leningrado , coincidiendo con el último día del Foro Económico Internacional de San Petersburgo , evento conocido como el 'Davos ruso'.

Las autoridades rusas confirmaron la interceptación de los aparatos no tripulados, aunque el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, instó a los residentes a no salir de sus hogares, una medida que no se adoptaba desde el comienzo de la invasión. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el objetivo fueron arsenales de la marina y una base naval en Kronstadt, el principal puerto de la Flota Báltica rusa, además de un depósito de petróleo en la región de Krasnodar.

El ataque se produce un día después de que Vladímir Putin rechazara en el foro la posibilidad de un encuentro cara a cara con Zelensky, quien había pedido conversaciones directas para poner fin a la guerra. El mandatario ruso argumentó que una tregua solo permitiría a Ucrania reagruparse, insistiendo en que Kyiv debe retirarse de los territorios ocupados y abandonar sus aspiraciones de ingreso en la OTAN, condiciones que Ucrania rechaza por considerarlas un incentivo para futuras agresiones.

En paralelo, en la región de Lugansk, bajo control ruso, las autoridades separatistas suspendieron el transporte por carretera y tren en varias vías tras una campaña de ataques drones contra la logística militar rusa. Analistas militares indican que desde principios de mayo se han atacado más de 200 camiones y unos 30 de combustible en zonas ocupadas.

Este incidente refleja la creciente capacidad de Ucrania para proyectar ataques a larga distancia dentro de territorio ruso, enfocándose en infraestructuras energéticas que sustentan el esfuerzo bélico de Moscú. Los ataques han causado un incendio en una instalación militar no especificada y daños menores en edificios, según autoridades locales. La escalada se produce en un contexto de tensión diplomática y mientras el foro económico busca atraer inversión extranjera a Rusia a pesar de las sanciones internacionales





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