Ucrania lanzó más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo, en un ataque que afectó a la capital, la región de Leningrado y otras 13 regiones. Las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó el mando castrense ruso.

Ucrania lanzó más de 350 drones contra regiones rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo , en un ataque que afectó a la capital, la región de Leningrado y otras 13 regiones, según informaron hoy desde el Ministerio de Defensa de Rusia y autoridades locales.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, informó el mando castrense ruso. Durante la madrugada del martes, dejaron un balance de 23 muertos y más de un centenar de heridos. Entre las víctimas mortales se encuentran varios menores de edad. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que entre los 22 fallecidos figuran menores de edad.

El ataque también causó daños en varios edificios e instalaciones en la región de Moscú. La situación en la región sigue siendo tensa, con patrullas de seguridad desplegadas en las calles y un aumento en la vigilancia en los lugares de interés. La comunidad internacional ha condenado el ataque y ha llamado a la calma en la región.

El ataque también ha generado un debate sobre la eficacia de las defensas antiaéreas rusas y la capacidad de Ucrania para llevar a cabo operaciones aéreas en territorio ruso. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado que Rusia está lista para responder a cualquier amenaza y que la seguridad de los ciudadanos es su prioridad.

La situación en la región sigue siendo compleja y está en constante evolución, con ambos lados acusándose mutuamente de violaciones de los acuerdos de paz. La comunidad internacional sigue monitoreando la situación y ha llamado a la calma en la región. La situación en la región sigue siendo compleja y está en constante evolución, con ambos lados acusándose mutuamente de violaciones de los acuerdos de paz.

La comunidad internacional sigue monitoreando la situación y ha llamado a la calma en la región





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