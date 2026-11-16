Fuerzas ucranianas atacaron el puente de Kerch conectando Crimea con Rusia como respuesta a los misiles balísticos rusos sobre los puentes Norte y Sur de Kiev, dejando heridos en múltiples regiones.

Las fuerzas militares ucranianas ejecutaron un ataque nocturno contra el puente de Kerch, la infraestructura crítica que une la península de Crimea con el territorio continental ruso, durante una segunda noche consecutiva de operaciones. Esta ofensiva estratégica se produce como respuesta directa e inmediata a la campaña de misiles balísticos lanzada por Rusia contra la capital ucraniana, Kiev. La operación tuvo como objetivo específico la conectividad logística de las tropas rusas en la región ocupada.

Impacto Directo en la Infraestructura Rusa

Según lo reportado por el canal de monitoreo ucraniano Exilenova+, los drones de ataque lograron impactar con precisión en el puente situado sobre el estrecho de Kerch. Las imágenes capturadas por testigos presenciales confirman el éxito de la operación, mostrando una potente explosión que iluminó el cielo nocturno sobre esta vía de transporte esencial. Este punto de conexión es fundamental para elabastecimiento y movimiento de fuerzas en Crimea, lo que eleva significativamente la importancia táctica del golpe sufrido.

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Ataques Rusos a Puentes En Kiev

Mientras Ucrania ejecutaba su contraofensiva, las autoridades ucranianas denunciaron que las fuerzas rusas atacaron dos puentes estratégicos a ambos lados del río Dniéper en la capital. Estos blancos, identificados como los puentes Norte y Sur, junto con otras infraestructuras críticas de la ciudad, fueron alcanzados a última hora del lunes. Este movimiento militar ruso representa una escalada en la targeting de la capacidad logística y civil de la capital ucraniana, buscando debilitar la resistencia local.

Consecuencias Humanas En La Región

El bombardeo de infraestructura clave en Kiev ha tenido consecuencias humanas documentadas por funcionarios locales en plataformas de Telegram. Al menos tres personas han resultado heridas en la región de Cherkasy debido a los ataques. Además, se han registrado explosiones en Járkov, reconocida como la segunda ciudad más grande de Ucrania, extendiendo el alcance geográfico de la violencia. Estos datos demuestran que la guerra ha alcanzado zonas previamente más estables, afectando a la población civil directamente.

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Advertencias De Zelenski Sobre Ofensivas

El presidente ucraniano Vladimir Zelenski emitió una advertencia temprana al indicar que la inteligencia militar mostraba que el Ejército ruso planeaba ataques continuos. Esta alerta cubría tanto la noche del lunes como todo el transcurso del martes, instando a la población a prestar máxima atención a las alertas de peligro por misiles. Zelenski dejó claro que cada fechoría sería respondida con medidas justas y proporcionadas, estableciendo un claro mensaje de disuasión y retaliación.

Diplomacia Y Perspectivas De Paz

Paralelamente a la escalada militar, el presidente ucraniano mantuvo conversaciones en línea con enviados presidenciales de Estados Unidos y representantes europeos. Estas discusiones se centraron en las perspectivas reales para poner fin a la guerra con Rusia. Sin embargo, mientras la diplomacia avanza, Rusia muestra dudas estratégicas sobre su participación en mesas de negociación, aprovechando las fisuras actuales para mantener la presión bélica sobre Ucrania.