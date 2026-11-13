La embajada ucraniana niega que integrantes del grupo ultraderechista Núcleo Nacional hayan recibido entrenamiento en Mariúpol o Donetsk, tras la detención de 14 miembros en España.

La Embajada de Ucrania en España emitió un comunicado oficial este viernes 13 de noviembre para desmentir rotundamente las acusaciones que señalan a miembros del grupo ultraderechista español Núcleo Nacional con haber recibido formación militar en territorio ucraniano. El diplomático ucraniano afirmó que ninguna persona de dicha organización ha combatido en Mariúpol ni ha participado en misiones bélicas en la región de Donetsk, reafirmando el compromiso de sus fuerzas armadas en la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa.

Esta aclaración surge en un contexto de alta tensión tras la intervención de la Policía Nacional, que el 6 de noviembre llevó a cabo una operación policial masiva resultando en las detenciones de 14 integrantes de la formación neonazi. Las actuaciones se distribuyeron geográficamente en Madrid, donde se arrestó a cinco personas; Valladolid con dos detenidos; Asturias con tres; y un detenido cada uno en Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante. Además, se practicaron doce registros domiciliarios y se allanó la sede central del grupo en la capital española.

Also read Juzgado cierra Núcleo Nacional y suspende actividad tras detenciones en España

Negativa ucraniana a entrenamiento paramilitar

La posición de las autoridades ucranianas es contundente al rechazar la información contenida en el sumario judicial español, que incluía un informe policial sugiriendo que efectivos de Núcleo Nacional habrían asistido a cursos paramilitares. La misión diplomática en Madrid ha subrayado que las fuerzas que defendieron la patria y a Europa provienen de la ciudadanía ucraniana estándar y no de grupos de extremistas extranjeros organizados como el descrito. Esta negativa busca proteger la integridad de la imagen del ejército ucraniano y evitar cualquier asociación indebida con ideologías de supremacía blanca.

Medidas cautelares y cargos legales imputados

Tras las detenciones, la Justicia española ha impuesto una serie de medidas cautelares severas a los acusados, incluyendo la suspensión inmediata de la actividad del grupo, la clausura de sus locales físicos y el bloqueo de su contenido digital en redes sociales. Asimismo, se ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias de los detenidos para evitar la financiación de posibles actividades ilícitas. En el caso específico de los miembros que estaban ya en disposición judicial en Gijón, se les impuso la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado todos los viernes, restringiendo su libertad de movimiento y reunión.

Advertisement

Incautación de armamento y adoctrinamiento juvenil

La investigación dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha desvelado que Núcleo Nacional se dedicaba a captar y adoctrinar activamente a jóvenes y menores de edad, integrando nuevas reclutas a su estructura ideológica antagónica. Entre la panoplia intervenida durante los registros se encontraron más de veinte armas de fuego, junto con puños americanos, pistolas táser y barras extensibles de corte radical. La fiscalía imputa a los detenidos por los delitos de asociación ilícita, incitación al odio contra colectivos vulnerables e ideología antagónica, además de tenencia ilícita de armas, aunque se ha destacado que casi todos los investigados poseían licencia para armas de fuego legales.

Impacto político y vigilancia de extremismo

La detención de 14 miembros y la desmentida ucraniana ponen de manifiesto la complejidad de la lucha contra la extrema derecha organizada en Europa y las consecuencias transnacionales de estas redes. La clarificación por parte de Kiev evita que la narrativa mediática pueda tergiversar la realidad del conflicto ucraniano vinculado a grupos de odio domésticos. Las autoridades españolas mantienen una vigilancia estrecha sobre la estructura restante de Núcleo Nacional, asegurando que las medidas de seguridad impuestas cumplan su objetivo de desarticular la capacidad operativa del grupo y prevenir futuras acciones violentas o de adoctrinamiento en la sociedad civil.