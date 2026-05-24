Ucrania denuncia que Moscú usó el misil hipersónico Oreshnik en el bombardeo contra Kiev

Ucrania denunció que Moscú usó el misil hipersónico Oreshnik en el bombardeo contra Kiev, donde un total de 549 drones rusos fueron derribados y 55 misiles interceptados. A consecuencia del ataque, se registraron 56 heridos y 2 fallecidos, y los equipos de rescate retiraron los escombros en parte de la zona. Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles, y el Oreshnik es un sistema militar hipersónico que Rusia ya ha empleado en varias ocasiones contra el territorio ucraniano.

Ucrania denunció que Moscú usó el misil hipersónico Oreshnik en el bombardeo, donde un total de 549 drones rusos fueron derribados y 55 misiles interceptados.

El balance de muertos del ataque enemigo sobre la capital ha subido a dos, informó el alcalde de la capital, en su cuenta de Telegram, donde precisó que 'ya son 56 los heridos' a causa del bombardeo. Treinta de ellos se encuentran ingresados en los hospitales de la ciudad, entre ellos dos niños.

Los equipos de rescate siguen retirando los escombros en parte de la zona y los centros sanitarios de Kiev funcionan con normalidad y prestan asistencia completa a los habitantes de la capital. Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos, según RBC-Ucrania. Dicha base rusa se encuentra a unos 1.400 kilómetros al este de Kiev.

El Oreshnik es un sistema militar hipersónico que Rusia ya ha empleado contra el territorio ucraniano en varias ocasiones, según el medio ucraniano. Según dicho medio, 'Rusia utilizó por primera vez un Oreshnik contra Ucrania en noviembre de 2020, en un ataque contra la ciudad de Dnipró, y hizo lo propio contra la región de Leópolis, en el oeste del país invadido, el pasado 9 de enero.

Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra victoria, pero continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles





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