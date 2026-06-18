Ucrania attacks key Moscow oil refinery for second time this week

Ukrainians have launched numerous drone attacks against Russian oil refineries and military installations, including naval bases, storage facilities, and oil terminals. The intensification of Kyiv's attacks on Russian territory is seen as a key strategy to force Moscow to end the war.

CNN — Ucrania atacó una refinería de petróleo clave en Moscú la madrugada de este jueves por segunda vez esta semana, informaron funcionarios rusos, mientras Kyiv intensifica sus ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa.

Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en el distrito sureste de Kapotnya, según Sergei Sobyanin, alcalde de la capital rusa, a través de Telegram, de acuerdo con Reuters. Más de cuarenta drones que se dirigían hacia Moscú fueron derribados, añadió.

"Las fuerzas de defensa aérea siguen repeliendo un ataque masivo", señaló. Bomberos trabajan en las inmediaciones de la catedral del monasterio Kyiv Pechersk Lavra, que arde tras ser impactada por ataques con misiles y drones rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kyic, Ucrania, el 15 de junio de 2026. Un video geolocalizado por CNN mostró el momento de una explosión en la refinería.

En las imágenes se observa una densa columna de humo negro que sale de una sección de las instalaciones antes de que una gran explosión sacude otra parte del complejo, lanzando por los aires el techo de un gran tanque de combustible. Según la agencia estatal rusa TASS, que cita al gobernador regional de Moscú, Andrey Vorobyov, un edificio de apartamentos en Zhukovsky, a las afueras de Moscú, también fue alcanzado por un dron.

El impacto dañó el edificio y algunos balcones, pero no hubo víctimas, afirmó. Los restos del dron también cayeron en otros lugares fuera de la capital, dañando un gimnasio, una instalación industrial, un centro comercial (donde se originó un incendio) y una vivienda particular, añadió.

Más al sur, en la región rusa de Rostov, un ataque con drones perpetrado el jueves causó la muerte de un civil e hirió a otros dos, además de dañar una locomotora y provocar incendios en dos instalaciones comerciales, informó el gobernador regional, Yuri Slyusar, a la agencia TASS. El ataque del jueves en Moscú se produce después de que un bombardeo con drones "dañara una instalación en los terrenos" de la misma refinería el martes, según declaró Sobyanin en aquel momento.

El humo se eleva desde una refinería en Moscú tras un ataque con drones el jueves por la mañana. Tras el ataque del martes, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas de su país habían utilizado armas de largo alcance para atacar instalaciones situadas a "500 kilómetros de distancia", presentando la intensificación de los ataques de Kyiv en territorio ruso como una estrategia clave para obligar a Moscú a poner fin a la guerra.

En los últimos meses, Ucrania ha lanzado numerosos ataques con drones contra refinerías e instalaciones militares rusas, incluyendo bases navales, depósitos y terminales petroleras. Algunos ataques tuvieron lugar en la región de Leningrado, donde San Petersburgo acogió recientemente un foro económico mundial, a menudo denominado la versión rusa del Foro de Davos, según Vladimir Putin. Los analistas estiman que el presupuesto estatal ruso depende de los ingresos petroleros para al menos un tercio de sus ingresos.

Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el número de compradores de petróleo ruso se ha reducido debido a las sanciones más estrictas de la Unión Europea y Washington. Sin embargo, la guerra de Irán resultó ser una bonanza, ya que Moscú se benefició del aumento vertiginoso de los precios mundiales del combustible y de la flexibilización de las sanciones





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