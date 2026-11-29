El ataque a buques rusos en Bengasi marca un cambio estratégico para Kiev en la guerra contra Moscú, generando preocupación por la seguridad en el Mediterráneo y riesgos medioambientales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asumido públicamente la autoría de un ataque contra dos buques rusos en el puerto de Bengasi, Libia, el 22 de noviembre, un hecho que marca una escalada significativa en el conflicto global entre Kiev y Moscú. Este evento ocurre en medio de conversaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos, lo que ha generado alertas sobre la expansión de la guerra a nuevas geografías. Expertos en relaciones internacionales advierten que esta maniobra busca fortalecer la posición negociadora de Ucrania, aunque conlleva riesgos de un efecto en cadena en la región.

Estrategia militar de Zelenski en Libia

Carlos Echeverría, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), explica a 20minutos que este ataque es una forma de demostrar que Ucrania no está en una posición de debilidad tras casi cinco años de invasión rusa. La operación representa la apertura de un frente en el Mediterráneo central y se suma a la tensión preexistente en el Sahel, donde ya existían fricciones entre ambos países. Esta decisión Eleva el perfil de los objetivos ucranianos al atacar directamente la Armada rusa en un puerto controlado por Jalifa Haftar, un aliado de Moscú, lo que constituye un salto cualitativo según Alfredo Rodríguez Gómez de la UNIR.

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Objetivos logísticos y dispersión de medios rusos

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la corbeta atacada estaba escoltando cargueros que podrían transportar material militar, lo que define un objetivo logístico claro. José Ángel López Jiménez, de la Universidad Pontificia Comillas, señala que la estrategia busca obligar a Rusia a dispersar sus recursos, ya que defender barcos y puertos en varios mares es más costoso que amenazarlos con drones baratos. Además, el ataque tiene un propósito político evidente: demostrar la capacidad de Kiev para golpear muy lejos de sus fronteras y crear incertidumbre más allá del territorio ruso.

Riesgos para la navegación y seguridad mediterránea

La expansión del escenario de operaciones no implica que el foco principal de la guerra se desplace fuera de Ucrania, sino que los ataques se solaparán con operaciones locales más concretas. Sin embargo, Carlos Echeverría advierte sobre el riesgo real de un incidente no buscado, como un error de identificación o daños a mercantes europeos. Este nuevo panorama incrementa el riesgo para la navegación comercial y los seguros, además de plantear una amenaza medioambiental grave si se hundiera un petrolero o gasero, afectando a los países ribereños del Mediterráneo.

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Implicaciones geopolíticas y el papel de España

España se ve afectada directamente por esta situación debido a su posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar, así como por intereses en energía y migración. Aunque la OTAN ha centrado su atención en Europa del Este durante cuatro años, la expansión del conflicto al sur requiere una respuesta coordinada. La situación en Libia también refleja la rivalidad creciente entre potencias extranjeras y la capacidad limitada de influencia de algunos actores europeos en las negociaciones, un déficit que Echeverría señala como problemático para la autonomía estratégica.

Antecedentes del conflicto en África y Sudán

El conflicto entre Kiev y Moscú ha cruzado al continente africano desde hace años, con informes que destacan la implicación en Sudán desde 2023. En 2024, la presunta participación de Ucrania en acciones contra fuerzas respaldadas por Rusia en Mali provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bamako y Kiev. Estos antecedentes demuestran que el enfrentamiento ya no se limita al campo de batalla original, sino que se extiende a zonas donde todos los actores buscan golpear duro para mejorar su posición antes de potenciales negociaciones.