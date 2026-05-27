UCO y Guardia Civil en tensión: UCO toma declaración a generales y investiga filtraciones

La Unidad Central Operativa (UCO) y la Dirección General de la Guardia Civil han protagonizado una tensión en torno a la investigación de filtraciones de mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. El teniente coronel Antonio Balas ha interrogado a cuatro generales de la Guardia Civil, superiores suyos, y ha solicitado toda la documentación relacionada con las investigaciones internas y la investigación abierta por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil.

El teniente coronel Antonio Balas, por orden del juez Santiago Pedraz, ha tomado declaración a cuatro generales de la Guardia Civil , superiores suyos. Dos de ellos son afectados por la investigación interna que se abrió con el argumento de la filtración en los medios de mensajes entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez .

La investigación se abrió en mayo de 2025 y comenzó a publicarse información en los mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez. La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil, al frente de la cual está el teniente general Manuel Llamas, ordenó la apertura de tres informaciones reservadas relacionadas con esta y otras publicaciones de noticias relacionadas con los casos de Ábalos y Cerdán.

La UCO, por su parte, ha acudido a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid para recabar información relacionada con el Caso Leire. La investigación al grupo de Leire Díez por intentar interferir en las causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno y en las que actúa como policía judicial la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha inquietado el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales.

La investigación se abrió pese a que se conocía con certeza que los mensajes filtrados por Ábalos habían sido publicados por aquel





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