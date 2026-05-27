UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz: Feijóo alerta de 'extrema gravedad' y pide elecciones generales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz, Madrid, para requerir información sobre una presunta trama de financiación irregular del partido. El ministro de Defensa, Margarita Feijóo, ha calificado la situación de 'extrema gravedad' y ha advertido del 'riesgo de contagio' en un país en el que 'no sabes lo que es cierto'. Además, ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales.

En directo, la UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz: Feijóo califica la situación de 'extrema gravedad' y advierte del 'riesgo de contagio'Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid.en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por una presunta trama de financiación irregular del partido, según ha adelantadoEsta operación de la UCO llega pocos días después de que se conociese el sumario sobre elpor los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

, ha asegurado a su llegada a la sesión de control en el Congreso, tras conocerse que la UCO ha entrado en la sede del PSOE, que si hubiera un proceso judicial, pruebas y una sentencia firme pedirían la convocatoria de elecciones generales. Preguntado por si les preocupa, ha dicho que es una 'anomalía terrible' que se registre la sede del un partido y que en nuestro país han pasado 'cosas mucho peores'.

'Estamos en un momento en el que no sabes lo que es cierto. Lo que no. Lo que es campaña y lo que no. Veremos. Para nosotros la línea roja es la demostración de una financiación ilegal. Como pasó con el PP', ha dicho Rufián.

Además, preguntado por si bastaría con la imputación del PSOE para una moción de censura ha recordado que la Gürtel fue una sentencia y ha dicho: 'Los procesos judiciales son muy largos'. , ha asegurado que la situación es de 'extrema gravedad', después de que este miércoles se haya conocido que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha lanzado una operación para investigar la presunta financiación irregular del PSOE con un registro en la sede del partido.

Feijóo se ha preguntado 'cuántas redadas más' tiene que haber para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales.

'Estamos en una situación agónica, poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno que es indecente, no solo del PSOE, que Sánchez lo ha llevado a absoluta indecencia', ha asegurado antes de volver a pedir que Sánchez convoque elecciones generales. 'No queda más remedio que dar la palabra a los españoles de forma inmediata'





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