Uber y WeRide lanzan piloto comercial de vehículos autónomos en Madrid

Las dos tecnológicas han confirmado que trabajarán juntas para poner en marcha en Madrid el primer piloto comercial de vehículos autónomos en España. Uber y WeRide han anunciado hoy su primera colaboración a nivel europeo para poner en circulación robotaxis en España.

Las dos tecnológicas han confirmado que trabajarán juntas para poner en marcha en Madrid el primer piloto comercial de vehículos autónomos en España. Uber y WeRide han anunciado hoy su primera colaboración a nivel europeo para poner en circulación robotaxis en España.

Las compañías pondrán en marcha un piloto comercial a finales de este año en la Comunidad de Madrid que permitirá a los usuarios, aunque el despliegue de la flota se realizará de forma progresiva y, en una primera fase, contará con operadores de seguridad a bordo. Por su parte, el mantenimiento de flotas estará en manos de la compañía de origen español AVOMO, una marca del grupo de movilidad urbana.

Según Uber, las tres empresas juntas prevén incorporar cientos de robotaxis a medida que se vayan alcanzando los principales hitos operativos. El objetivo final es implementar un servicio comercial plenamente autónomo en las principales áreas urbanas de la ciudad. Madrid se convertirá a finales de año en un campo de pruebas para el futuro de los taxis autónomos y compañías como Uber, Bolt o Cabify participarán en este campo de pruebas.

Uber recurre a su alianza con la compañía china WeRide con la que ya operan servicios comerciales de robotaxi en Abu Dabi y Dubai. Los coches, serán previsiblemente similares a los que la empresa tiene desplegados en Oriente Medio con la firma asiática, tipo van con hasta 10 plazas. De primeras, funcionarán con conductor por seguridad y para ir recolectando datos sobre la ciudad y su circulación lo que, al tiempo, les permitiría circular de forma autónoma.

En ese momento, los usuarios podrán reservar el coche desde la plataforma, abrir la puerta con la aplicación y viajar sin nadie al volante. Madrid se convertirá así en la primera ciudad española en desplegar coches autónomos, pues es un mercado atractivo gracias a su gran demanda de movilidad, su amplia población urbana y sus políticas favorables.

Con este lanzamiento, WeRide y Uber operarán robotaxis de manera conjunta en cuatro de las 15 ciudades contempladas en su acuerdo estratégico, con otras 11 ciudades previstas hasta 2030. En el marco de esta alianza, ambas compañías planean desplegar decenas de miles de robotaxis en vías públicas





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uber Weride Vehículos Autónomos Madrid Robotaxis Tecnología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España, la gran favorita de España para el Mundial 2026 tras el doblete Eurocopa-Nations LeagueLa selección española de fútbol, bajo la dirección de Luis de la Fuente, llega al Mundial 2026 como la principal candidata al título tras ganar la Eurocopa 2024 y la Nations League 2023, además de clasificarse de manera arrolladora para la cita mundialista.

Read more »

España acoge la V Conferencia de Política Exterior Feminista en MadridMadrid se convierte en la capital mundial de la igualdad al albergar la V Conferencia de Política Exterior Feminista, con la participación de más de 60 países y organismos internacionales. El evento busca avanzar en la aplicación práctica de la política exterior feminista, la financiación y la rendición de cuentas, en un contexto global de retroceso de derechos y conflictos.

Read more »

Weride, Uber y Avomo lanzarán a finales de año en Madrid su primer servicio de taxis autónomos de EuropaEl servicio pionero en el continente tiene previsto comenzar a funcionar en colaboración con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más información: La Inspección reclama a Uber Eats 110 millones por cotizaciones impagadas de 60.000 falsos autónomos

Read more »

Uber y WeRide lanzarán robotaxis en Madrid a finales de este añoUber y WeRide han anunciado hoy su primera colaboración a nivel europeo para poner en circulación robotaxis en España. Las compañías pondrán en marcha un piloto comercial a...

Read more »