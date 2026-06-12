Uber y el Barça: Una campaña que convierte la pasión culé en arte urbano

Uber, como socio oficial de movilidad del FC Barcelona, lanza una campaña participativa donde los aficionados definen qué significa ser culé, plasmando sus respuestas en una lona gigante en Barcelona y escondiendo camisetas firmadas por Gavi en vehículos Uber.

Uber , como socio oficial de movilidad del FC Barcelona, ha lanzado una campaña que transforma la pasión de los aficionados en arte urbano , una iniciativa creativa desarrollada por Ogilvy Spain.

La campaña comenzó con una pregunta lanzada por el jugador Gavi en redes sociales: '¿Qué significa ser culé?

' Miles de seguidores respondieron con conceptos como pasión, orgullo, familia, identidad y sacrificio, que se convirtieron en el núcleo de la acción. Estas emociones se plasmaron en una gran lona de 20 metros de ancho instalada en la Ronda Universitat de Barcelona, uno de los puntos más transitados de la ciudad. En ella, Uber reemplazó su logotipo por la palabra 'Culer' e integró las expresiones más representativas de los fans, creando una representación colectiva de la identidad blaugrana.

El proceso de diseño y elaboración de la lona fue documentado en una pieza audiovisual de tres minutos, dirigida por el cineasta Marc Riba, que muestra cómo las palabras de los aficionados se convirtieron en tipografía gigante sobre un fondo de colores azul y grana. El video se difundió en los canales oficiales del FC Barcelona y en las redes sociales de Uber, acumulando más de 2 millones de visualizaciones en la primera semana.

La campaña también incluyó una fase de sorpresa: 29 camisetas conmemorativas firmadas por Gavi fueron escondidas en vehículos Uber que circulaban por Barcelona. Los conductores participaron voluntariamente, y los pasajeros que encontraron las camisetas compartieron su emoción en redes, generando un alcance orgánico de más de 500 mil interacciones. Según declaraciones de Javier Pérez, director de marketing de Uber España, 'esta campaña demuestra que la movilidad puede ser un vehículo de conexión emocional con la comunidad culé'.

La acción no solo refuerza el posicionamiento de Uber como socio oficial de movilidad del club, sino que también celebra la cultura única del barcelonismo, involucrando a los aficionados en cada etapa del proceso creativo. La lona, que permanecerá durante un mes, se ha convertido en un punto de encuentro para los seguidores, que se toman fotos y comparten sus propias definiciones de ser culé.

Ogilvy Spain, por su parte, destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la campaña: 'No hay mejor creatividad que la que nace de la comunidad', afirmó su directora creativa, Laura Gómez. Esta campaña de Uber es un ejemplo de cómo las marcas pueden integrarse en la cultura local de manera auténtica, utilizando la tecnología y la movilidad para crear experiencias memorables.

Los resultados, medidos en términos de notoriedad y engagement, han superado las expectativas iniciales, con un incremento del 15% en las descargas de la app Uber en Cataluña durante el periodo de la acción. Sin duda, una muestra de que la pasión por el Barça trasciende el campo de juego y se convierte en un motor de innovación publicitaria





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