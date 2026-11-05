U2 anuncia fechas de gira 2027 en Barcelona y Sevilla con The Greatest Show On Earth

U2 confirmará conciertos en Barcelona y Sevilla para mayo de 2027 en su gira The Greatest Show On Earth. Conoce las fechas exactas, la venta de entradas y los detalles del evento.

Live Nation ha oficializado las fechas de la gira europea de U2 para el año 2027, confirmando que la banda regresará a España con tres conciertos masivos. El tramo español incluirá actuaciones los días 13 y 15 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, y una fecha adicional el 22 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Detalles de la Gira Mundial 2027

El miembro de la formación, The Edge, junto a sus compañeros Bono, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., preparan esta nueva etapa bajo el nombre de "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth". Este evento marcará el regreso de la agrupación a los estadios tras la finalización de su aclamada gira The Joshua Tree Tour en el estadio DY Patil de Bombay, el 15 de diciembre de 2019, evento que reunió a cerca de tres millones de aficionados en todo el mundo.

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La banda busca ofrecer una experiencia inmersiva que celebre la conexión humana a gran escala. En un comunicado conjunto lanzado el jueves, los cuatro miembros describieron el espectáculo como un desafío para lograr que sea la mejor noche de la vida de los asistentes, combinando espectáculo visual, música intensa y una fuerte conexión con las canciones que han definido su trayectoria.

Entradas y Preventas Exclusivas

La venta de entradas para los conciertos en España comenzará el 13 de noviembre a las 10h de la mañana. Los boletos estarán disponibles inicialmente en U2.com, livenation.es y Ticketmaster. Además, se ha establecido un calendario estricto para preventas anticipadas que beneficia a ciertos grupos de usuarios antes del lanzamiento general.

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Los titulares de tarjetas Visa tendrán acceso exclusivo a una preventa desde el 11 de noviembre a las 10h hasta las 22h del mismo día, adquiriendo sus entradas a través de visa.com/u2. Asimismo, los usuarios registrados en livenation.es podrán acceder a una preventa específica el 12 de noviembre a las 10h. El grupo Feedback Group también tendrá su ventana de compra desde el lunes 9 de noviembre a las 10h hasta el miércoles 11 de noviembre a las 10h.

Posiciones de los Miembros y Contexto Musical

The Edge declaró recientemente que la gira terminará en Irlanda, su país natal, sin especificar detalles adicionales sobre las fechas futuras. Esta declaración se produjo tras una aparición pública el viernes 25 de septiembre, donde la banda actuó en su antiguo colegio, Mount Temple Comprehensive, y realizó una sorpresa en Grafton Street, Dublín. La banda ya tiene en marcha los planes para el tramo de 2028.

Parallel to this announcement, se ha hecho disponible un nuevo tema titulado 'The Greatest Show On Earth'. Coescrito por U2 y Brian Eno, este tercer sencillo proviene de su álbum 'Carnaval De Luz' y narra la historia de dos amantes luchando por mantener la fe. El videoclip, dirigido por Anton Corbijn, fue grabado en el desierto californiano y presenta una sátira donde la banda es retratada como una secta religiosa liderada por mujeres.

Impacto en el Mercado Musical Europeo

El tramo europeo de 2027 arrancará el 26 de abril en Estocolmo, con Wolf Alice como artistas invitados en la primera fecha. La gira pasará posteriormente por Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Milán y París. También se han confirmado conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, consolidando una de las producciones musicales más esperadas del continente.

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Frank Cooper, director de Marketing de Visa, destacó la capacidad de U2 para trascender generaciones y culturas. La colaboración con la entidad financiera busca facilitar el acceso a los conciertos, creando momentos significativos para los seguidores. La alta demanda ya ha provocado que se añadan nuevas fechas en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires, con anuncios adicionales sobre Norteamérica esperados en las próximas semanas.