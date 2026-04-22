Txeroki pide perdón a las víctimas de ETA en una carta desde la prisión

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', expresa su arrepentimiento y asume la responsabilidad por el daño causado a las víctimas de la organización terrorista en una carta escrita a mano y presentada ante la justicia. Detalla su trayectoria y su deseo de contribuir a la reconciliación.

El exjefe de ETA , Garikoitz Aspiazu ' Txeroki ', ha emitido una carta de disculpas a las víctimas de la organización terrorista, en la que asume su responsabilidad de manera voluntaria y expresa su profundo arrepentimiento por el daño causado.

La carta, de cuatro páginas y escrita a mano, fue incluida en un auto del juez José Luis Castro y detalla su trayectoria desde su huida en 2000 hasta su detención en 2008 y posterior entrega a la justicia francesa. Aspiazu se encuentra actualmente disfrutando de un permiso de salida de seis días concedido por Vigilancia Penitenciaria. En la misiva, se dirige especialmente a Esther Cabezudo Martínez e Ignacio Torres Mediavilla, reconociendo el dolor irreparable que causó.

Aunque reconoce que el pasado no puede ser cambiado, espera que sus actos y palabras contribuyan a la sanación de las heridas. Detalla su tiempo en prisión, cumpliendo 25 años fuera de casa, 17 de ellos encarcelado, y su deseo de acercarse a su familia al ser trasladado a una prisión francesa. Su condena en Francia finalizará en julio de 2030, pero aún enfrenta 25 años de condena en España por delitos de terrorismo.

Aspiazu argumenta que completar su condena en Francia le permitiría contribuir a la reconciliación, finalizar los procesos judiciales pendientes en España y avanzar en su proceso penitenciario. Actualmente, trabaja como monitor de crossfit y coordinador deportivo en el centro penitenciario CP Martutene, utilizando su salario para pagar la responsabilidad civil, ayudar a sus hijos y cubrir sus gastos.

Además, está matriculado en un máster en Psicología del Deporte en la UNED, tras haber completado su licenciatura en Educación Física en 1996. Subraya su compromiso total con las vías pacíficas y democráticas, rechazando la violencia como medio para alcanzar fines políticos. El nacimiento de sus hijos en 2017 y 2020, según sus palabras, consolidaron su determinación de construir puentes y promover una convivencia pacífica.

Considera que educar a sus hijos en valores como el respeto, la tolerancia y la no violencia es su mayor contribución a la sociedad, junto con el intento de aliviar el dolor de las víctimas. Aspiazu concluye reafirmando su compromiso de no causar más sufrimiento a quienes ya han sido afectados por la violencia





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ETA Txeroki Garikoitz Aspiazu Carta De Disculpas Víctimas Del Terrorismo Reconciliación Prisión Justicia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

No confundir el fascismoSi algo tengo claro en esta vida es lo que significa Fascismo porque he vivido en mis carnes muy cercanas a Falange y a ETA en otro tiempo. Y ambas ideologías están claras y nada comparables con una derecha o izquierda.

Read more »

Rechazada la semilibertad para exmiembros de ETA Soledad Iparraguirre y Juan Ramón CarasatorreUn juez rechaza la aplicación del régimen de semilibertad para dos exmiembros de ETA, Soledad Iparraguirre y Juan Ramón Carasatorre, proponiendo una modificación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario debido a las excarcelaciones anticipadas sin control judicial. Se destaca la gravedad de los delitos cometidos por Iparraguirre, incluyendo 10 asesinatos.

Read more »

La Audiencia obliga a volver a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a Carasatorre tras rechazar el régimen de semilibertadEl juez de Vigilancia Penitenciaria de la

Read more »

La Audiencia Nacional devuelve a la cárcel a 'Anboto' y a otro miembro de ETA y pide cambiar el reglamento penitenciarioCuestiona la gestión penitenciaria del Gobierno vasco en el caso de condenados por terrorismo y recomienda ajustar el sistema de flexibilización del 100.2

Read more »

La Audiencia Nacional obliga a volver a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a CarasatorreEl magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas....

Read more »

El juez de Vigilancia Penitenciaria le niega el régimen de semilibertad de la exdirigente de ETA 'Anboto'Los detalles: El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad a dos miembros de ETA. La consecuencia directa es su reingreso en prisión.

Read more »