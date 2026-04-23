Txeroki, Exjefe de ETA, Reconoce el Daño Causado y Pide Perdón a las Víctimas

El antiguo jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), ha emitido una carta reconociendo el daño causado por la organización terrorista y pidiendo perdón a las víctimas. La Audiencia Nacional ha concedido un permiso penitenciario de seis días basándose en esta carta y su evolución personal.

Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki , antiguo jefe militar de la organización terrorista ETA , ha dado un paso significativo al reconocer públicamente el daño inmenso causado por sus acciones y las de la banda que lideró, extendiendo un sincero perdón a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción.

Esta admisión de responsabilidad se materializó en una carta escrita en marzo, la cual ha sido un factor determinante para que la Audiencia Nacional le conceda un permiso penitenciario de seis días. La misiva revela una profunda evolución personal en el individuo, un proceso que, según sus propias palabras, tiene raíces profundas en el tiempo.

Txeroki describe esta transformación como una consecuencia de una larga reflexión y un cambio en su perspectiva, un camino que se ha visto reforzado por acontecimientos personales trascendentales, como el nacimiento de sus hijos en 2017 y 2020. Estos eventos familiares, enfatiza, han consolidado su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y reconciliada, basada en el entendimiento y el respeto mutuo.

La carta, que previamente formó parte del expediente para la solicitud de semilibertad ante el Gobierno Vasco en febrero, subraya que sanar el dolor de las víctimas es, a su juicio, la contribución más valiosa que puede ofrecer a la sociedad en este momento. Esta petición de perdón, que abarca tanto a las víctimas en general como a aquellas a las que afectó directamente, representa un cambio notable en la postura de un individuo que durante años estuvo al frente de la maquinaria militar de ETA, responsable de numerosos atentados y actos violentos.

Txeroki fue condenado en 2011 a una pena de 377 años de prisión por la Audiencia Nacional por sus crímenes, a lo que se suman más de 30 años adicionales de condena en Francia por delitos similares. Entre los atentados más graves que se le imputan, destaca el ataque contra dos guardias civiles españoles en Capbreton, Francia, en diciembre de 2007, perpetrado bajo su dirección como jefe militar de ETA.

La concesión del permiso penitenciario ha sido posible gracias a la evaluación positiva de la Junta de Tratamiento de la prisión de San Sebastián, que ha constatado la 'positiva evolución' del recluso. El juez de la Audiencia Nacional ha considerado factores como el avanzado estado de la condena, la asunción de responsabilidad por sus delitos, la petición de perdón a las víctimas y el repudio explícito de la violencia como elementos clave para acceder a esta solicitud, en consonancia con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Como condición para disfrutar de este permiso, Txeroki deberá portar una pulsera de control telemático y regresar a la prisión para dormir. La Fiscalía, aunque inicialmente exigió una disculpa específica a las víctimas en Francia, ha considerado procedente la concesión del permiso, reconociendo la oportunidad que representa para que el recluso demuestre su colaboración con la administración de justicia.

A pesar de tener causas penales pendientes ante la Audiencia Nacional, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha determinado que esto no debe ser un obstáculo para el disfrute del permiso, ya que el juzgado puede requerir su presencia para declarar o participar en diligencias judiciales en cualquier momento. Entre las causas pendientes se encuentra su presunta implicación en el abandono de un vehículo cargado con 80 kilos de explosivos en la autopista A-49, cerca de Ayamonte (Huelva), en 2007.

La decisión de conceder la semilibertad a Txeroki ha generado controversia y críticas por parte de sectores políticos, como el Partido Popular, y asociaciones de víctimas del terrorismo, quienes cuestionan la idoneidad de otorgar beneficios penitenciarios a un individuo responsable de actos tan violentos. En contraste, la Fiscalía ha recurrido el régimen de semilibertad concedido a otros exmiembros de ETA, como Anboto y Carasatorre, tras el rechazo de la Audiencia Nacional a sus solicitudes.

Este caso, junto con otros similares, pone de manifiesto la complejidad del proceso de reconciliación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la búsqueda de justicia para las víctimas y la posibilidad de reintegración social para los exmiembros de organizaciones terroristas que demuestren un arrepentimiento sincero y un compromiso con la paz





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