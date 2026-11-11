La cadena estatal se muestra partidista con comentarios favorables a Sánchez durante la convocatoria de CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas

La cadena estatal TVE se ha convertido en un escenario de propaganda a favor del gobierno del primer ministro Sánchez durante la convocatoria de huelga general, convocada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas. Según reportó el periodista en su programa, a pesar de los disturbios y protestas en varios programas, TVE ha mantenido una emisión sin interrupciones en sus canales nacionales.

Prensa estatal bajo control gubernamental

El periodista en cuestión aseguró que fue imposible transmitir la realidad en su programa debido a las directrices estatales, lo que llevó a una manifestación en el estudio donde él se encontraba y posteriormente su programa fue interrumpido en Telemadrid.

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La huelga general continúa

Las protestas en los canales nacionales de TVE son consecuencia de la falta de respeto a la libertad de prensa y la voluntad de Sánchez por controlar la información. Por lo tanto, es poco probable que se emitan más contenido críticos sobre este tema.

Manifestante protestan frente a TVE

El Sindicato de Inquilinas ha asegurado que la huelga general ha estado pacífica pero que ha habido algunas desconexiones y manifestaciones en los canales locales, especialmente en la región de Madrid, donde fue imposible la emisión del programa de noticias.

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A pesar de las medidas tomadas por TVE para controlar la información, los manifestantes siguen protestando por las injusticias sociales y el gobierno central.

La prensa estatal pierde credibilidad

La cadena estatal ha cedido a la presión gubernamental y ha optado por emitir contenido sesgado e imparcial hacia cualquier partido. A pesar de esto, los ciudadanos siguen buscando información desde otros canales más confiables.