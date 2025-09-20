Turull emplaza a JxCat a prepararse para un 'nuevo ciclo' y afrontar las presiones independentistas

Jordi Turull, secretario general de JxCat, llama a la militancia a prepararse para un 'nuevo ciclo' en el que el independentismo enfrentará presiones. El partido se enfoca en la acción política y la solución de problemas ciudadanos.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull , ha instado este sábado a las bases del partido a prepararse para el nuevo ciclo que podría iniciarse tras las cruciales decisiones que Junts debe tomar en un futuro cercano.

Esta declaración fue realizada durante su intervención ante el Consell Nacional de JxCat, el órgano decisorio más importante del partido entre congresos, y llega tras la comunicación de la dirección de Junts al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de su negativa a respaldar los Presupuestos Generales del Estado si los socialistas no dan cumplimiento a los acuerdos pendientes. Turull enfatizó la importancia de esta etapa, pronosticando un periodo de intensas presiones para los independentistas, considerándolo una prueba de resistencia significativa. En sus palabras, el éxito de JxCat en este contexto determinará la capacidad de Cataluña para frenar la estrategia que, según él, busca la 'desnacionalización' liderada por el president Salvador Illa. El discurso de Turull se caracterizó por el uso de metáforas, particularmente la de un tiempo de barbecho, en el cual la tierra requiere un periodo de regeneración. Por lo tanto, hizo un llamado a aprovechar este tiempo de pausa, priorizando la acción política y centrándose en la resolución de los problemas que afectan a la ciudadanía. La estrategia propuesta busca fortalecer la organización y asegurar que el partido esté listo para aglutinar una amplia mayoría, impulsando un resurgimiento que genere ilusión, esperanza y conduzca al pleno progreso y bienestar de todos los catalanes. \En su intervención, Turull delineó una estrategia enfocada en el futuro, buscando que JxCat emerja fortalecido y preparado para los desafíos por venir. Este enfoque se basa en la idea de aprovechar el tiempo actual para fortalecer la estructura interna, afianzar la conexión con la ciudadanía y desarrollar propuestas políticas sólidas. El secretario general también subrayó la importancia de mantener la unidad y la cohesión dentro del partido, reconociendo la necesidad de un frente unido para enfrentar las presiones externas y alcanzar los objetivos establecidos. La prioridad es consolidar el proyecto político de JxCat, convirtiéndolo en una alternativa atractiva para los catalanes, capaz de ofrecer soluciones concretas a sus preocupaciones. El discurso de Turull transmite un mensaje de optimismo y confianza en la capacidad del partido para superar las dificultades y liderar a Cataluña hacia un futuro mejor. Se busca movilizar a la militancia, despertar el interés de los ciudadanos y construir una base sólida para el éxito electoral. La preparación interna, el enfoque en las necesidades de la población y la defensa de los valores identitarios catalanes son las claves del plan estratégico trazado por Turull.\Finalmente, Turull concluyó su intervención con una referencia a la eventual vuelta del conseller Lluís Puig, Toni Comín y el president Carles Puigdemont, describiendo su retorno como una victoria de la libertad y la democracia frente a la represión. Aspiran a que, cuando estos líderes regresen, encuentren un partido con una visión de futuro, que esté en sintonía con las aspiraciones de Cataluña. Este énfasis en la esperanza y la conexión con las bases refuerza el mensaje central de la intervención: la preparación para un nuevo ciclo político. El objetivo es construir un JxCat fuerte y preparado para el liderazgo, capaz de enfrentar los retos del futuro y llevar a Cataluña hacia el progreso y el bienestar. La estrategia planteada por Turull combina el análisis del contexto político actual, la definición de objetivos claros y la movilización de los recursos internos del partido, buscando así un futuro prometedor para JxCat y, por extensión, para Cataluña. El discurso refleja una profunda reflexión sobre la situación política y una determinación clara de afrontar los desafíos con estrategia, unidad y esperanza. Este planteamiento estratégico es crucial para las aspiraciones políticas de JxCat y para la consecución de sus objetivos en el panorama político catalán





