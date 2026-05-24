Turquía: Intensificación de la crisis política tras la intervención policial en la sede del CHP

La crisis política en Turquía se ha intensificado tras la intervención policial en la sede del Partido Republicano del Pueblo (CHP), en respuesta a la petición del líder del partido, Kemal Kilicdaroglu. La confrontación con Ozgur Ozel, quien denunció a Kilicdaroglu como un 'títere del poder judicial', ha llevado a una persecución política, especialmente tras el encarcelamiento de Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, por cargos de corrupción.

En Turquía , la intervención policial en la sede del Partido Republicano del Pueblo ( CHP ) ha intensificado la crisis política. Tras la anulación de sus primarias por irregularidades, Kemal Kilicdaroglu fue restituido como líder del partido, lo que llevó a una confrontación con Ozgur Ozel , quien denunció al antiguo líder como un 'títere del poder judicial'.

La policía, actuando a petición de Kilicdaroglu, usó gases lacrimógenos contra simpatizantes del CHP. El partido denuncia una persecución política, especialmente tras el encarcelamiento de Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, por cargos de corrupción. La crisis se agrava con las detenciones de varios miembros del partido por presuntas actividades delictivas





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turquía CHP Kemal Kilicdaroglu Ozgur Ozel Intervención Policial Primarias Ilegales Persecución Política Detenciones Corrupción Alcalde De Estambul Ekrem Imamoglu

United States Latest News, United States Headlines