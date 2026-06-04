Turkish Airlines obtendrá el 26,5 % de Air Europa tras la aprobación del Consejo de Ministros

El Gobierno español concede el visto bueno a la operación, que permitirá a Turkish Airlines adquirir una participación estratégica en la aerolínea española, con la condición de que la UE otorgue la aprobación final.

El Consejo de Ministros ha otorgado su aprobación a la operación que permitirá a Turkish Airlines adquirir una participación del 26,5 por cento en el capital social de Air Europa, según informan las fuentes de la aerolínea española.

Esta decisión se produce tras la valoración favorable emitida el 19 de mayo por la Junta de Inversiones Exteriores, lo que confirma el cumplimiento de la normativa nacional sobre inversiones extranjeras y reúne los requisitos de la Ley 19/2003. La transacción, que se formalizó entre ambas compañías en noviembre, representa la entrada oficial de la compañía otomana en el mercado del transporte aéreo español, en un sector considerado estratégico para la economía del país.

El paso a la aprobación del Gobierno español se realiza dentro del marco regulador establecido por la Unión Europea, que exige una autorización administrativa previa cuando un inversor extranjero alcance una participación igual o superior al 10 por cento del capital de una compañía española operando en un sector clave. La Unión Europea, por su parte, deberá dar su visto bueno final antes de que la operación entre en vigor, según el procedimiento administrativo que regula este tipo de movimientos en el bloque.

Turkish Airlines ha preparado su participación con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado europeo y aprovechar la reputación y la red de rutas de Air Europa. Para Air Europa, la entrada de Turkish Airlines no solo representa un aporte de capital, sino también la oportunidad de ampliar su alcance internacional y optimizar sus operaciones mediante la cooperación con un socio con significativa presencia en Turquía y el Mediterráneo.

La aerolínea española destaca que la asociación contribuirá a la diversificación de su portafolio de rutas y a la mejora de la competitividad frente a los gigantes del sector. Al mismo tiempo, Air Europa mantiene su compromiso con sus clientes y los laboriosos esfuerzos realizados para garantizar la continuidad de sus servicios durante la fase de transición.

El proceso, que inicia con la aprobación del Consejo de Ministros, seguirá siendo objeto de supervisión por parte de las autoridades competentes, incluidos los organismos de la Unión Europea, con el fin de asegurar la transparencia, la legalidad y la protección de los intereses nacionales. La decisión recuerda la importancia de Air Europa como actor clave en el sector de la aviación española y reafirma el compromiso del estado con la sostenibilidad y el desarrollo del mercado aéreo en el contexto de la creciente competencia internacional





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