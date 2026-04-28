Turista causa daños a la Fuente de Neptuno en Florencia durante un reto de despedida de soltera

Una joven turista intentó tocar la escultura de Neptuno como parte de un desafío de su despedida de soltera, causando daños menores a la fuente y siendo denunciada por vandalismo. El incidente resalta la necesidad de proteger el patrimonio artístico de Florencia.

Una turista de 28 años se vio involucrada en un incidente preocupante en la Piazza della Signoria de Florencia , poniendo en riesgo la integridad de la emblemática Fuente de Neptuno, conocida popularmente como Il Biancone .

La joven, en el contexto de una despedida de soltera, intentó acceder a las partes íntimas de la escultura como parte de un desafortunado reto. Afortunadamente, la intervención rápida de las fuerzas de seguridad evitó daños mayores, aunque no exentos de consecuencias. El incidente ocurrió cuando la turista escaló la barandilla protectora y el borde de la pila que rodea la fuente, desafiando las medidas de seguridad establecidas.

Para evitar una caída al agua, se aferró a las patas de uno de los caballos que adornan la base de la escultura, poniendo en peligro tanto su propia integridad física como la de la obra de arte. Los agentes de policía, presentes en la zona, actuaron con prontitud, retirando a la mujer de la fuente y procediendo a su identificación.

La turista ha sido denunciada por vandalismo contra un monumento artístico-arquitectónico y se encuentra a la espera de la resolución judicial correspondiente, según informó el Ayuntamiento de Florencia. La imprudencia de la joven, motivada por un desafío de su despedida de soltera, resultó en daños menores pero significativos en la fuente. La inspección posterior reveló afectaciones en los cascos de los caballos que soportaron su peso, así como en un friso al que se sujetó para mantener el equilibrio.

Las autoridades locales lamentaron el incidente, destacando que, a pesar de ser daños menores, representan una falta de respeto al patrimonio cultural de la ciudad. Se estima que los costos de reparación ascenderán a cinco mil euros. Este incidente no es aislado, ya que la Fuente de Neptuno ha sido objeto de actos vandálicos en el pasado.

En 2005, la instalación de cámaras de videovigilancia se hizo necesaria tras un incidente en el que un joven rompió una de las manos de la escultura. Más recientemente, en 2023, un turista alemán causó daños al intentar escalar el monumento para tomarse una selfie. La Fuente de Neptuno, ubicada en el corazón de la Piazza della Signoria, es un símbolo de Florencia y una joya del Renacimiento.

Esta plaza, considerada el centro político e histórico de la ciudad, alberga numerosas esculturas renacentistas, convirtiéndola en un auténtico museo al aire libre. La fuente, obra de Bartolomeo Ammannati y sus aprendices, fue encargada en 1565 para celebrar el matrimonio entre Francisco I de Médici y la archiduquesa Juana de Austria. Su ubicación frente al Palazzo Vecchio la convierte en un punto focal de la vida cultural y turística de Florencia.

La recurrencia de estos incidentes subraya la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y concienciar a los visitantes sobre la importancia de respetar el patrimonio artístico y cultural de la ciudad. El Ayuntamiento de Florencia ha reiterado su compromiso con la protección de sus monumentos y ha anunciado que se estudiarán nuevas medidas para prevenir futuros actos vandálicos.

La Fuente de Neptuno, con su rica historia y su valor artístico, merece ser preservada para las generaciones futuras, y es responsabilidad de todos protegerla de actos irresponsables y dañinos. La ciudad de Florencia, conocida por su belleza y su patrimonio cultural, sigue siendo un destino turístico de primer orden, pero es fundamental que los visitantes actúen con respeto y consideración hacia sus monumentos y tradiciones.

La seguridad de las obras de arte y la preservación del patrimonio cultural son prioridades para las autoridades locales, que están trabajando para garantizar que Florencia siga siendo un lugar seguro y atractivo para todos





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