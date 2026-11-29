Descubre el auge del turismo sostenible en Costa Rica, desde el Cerro Chirripó y la gastronomía artesanal hasta alojamientos ecológicos en San Gerardo de Rivas.

La Costa Rica más auténtica se revela en sus zonas de montaña, donde el Cerro del Chirripó, con sus 3.820 metros de altitud, atrae a expedicionarios y turistas por igual. Este pico nacional es el escenario principal de desafíos físicos intensos y una naturaleza exuberante que define la identidad del país.

El Desafío Físico del Chirripó

El Cerro del Chirripó sirve como base para un trekking intenso de 34 kilómetros que requiere varios días de ascenso en cualquier época del año. Además, este destino es el objetivo de la carrera de trail más famosa y exigente del país, celebrada cada febrero con distancias de 6, 17, 32 y 50 kilómetros.

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Gastronomía Artesanal Sostenible

Empresas locales han integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio, como los primeros productores de queso curado que operan en armonía con la vida salvaje. Utilizan pastoreo rotacional en 8 hectáreas para alimentar vacas con pasto fresco y aprovechar residuos para calentar hornos y fertilizar terrenos cercanos.

El Legado de las Artesanías en el Hotel Pelícano

El Hotel Pelícano en San Gerardo de Rivas destaca por su restaurante y cabañas con vistas a la montaña. El establecimiento alberga las obras talladas a mano por décadas por un artista conocido como 'Gus', cuyas piezas fueron muy populares entre turistas estadounidenses en el pasado.

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Innovación en Jardines Secretos

Jardines Secretos lleva 23 años en el negocio y ofrece cabañas en plena naturaleza con vistas a los jardines. La familia propietaria trabaja actualmente en el aprovechamiento de aguas termales cercanas para complementar sus servicios de alojamiento y gastronomía local.

La Experiencia de la Pura Vida

El núcleo urbano de Herradura cuenta con un jardín que alberga más de 2.000 especies de orquídeas. Esta colección refleja tres generaciones de la misma familia amante de las flores y ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de un ritmo pausado y delicioso lejos de la ciudad.