Nepal registra cifras históricas de turismo en 2026 tras las inundaciones de agosto que mataron a miles. El sector se recupera con un aumento del 31% desde EE. UU.

Nepal ha logrado una recuperación económica impresionante y sin precedentes en el sector del turismo durante el año 2026, desafiando las expectativas globales tras sufrir una de las tragedias naturales más devastadoras de su historia reciente. A pesar de que el mundo observó con horror las imágenes del diluvio mortal ocurrido en agosto, que sepultó comunidades enteras y se cobró miles de vidas, la afluencia de visitantes no solo se mantiene, sino que alcanza niveles récord. Este fenómeno económico contrarresta el miedo inicial a que el país sufriera un colapso total en la llegada de divisas, demostrando la resiliencia de la industria y la decisión de los viajeros internacionales.

Causas del desastre y impacto demográfico

La catástrofe que sacudió a la nación fue provocada por el colapso parcial de un glaciar en el pico Langtang Lirung, ubicado cerca de la frontera norte de Nepal, desencadenando inundaciones repentinas de fuerza extrema. Las cifras oficiales y estimaciones revelan que más de 1.500 personas perdieron la vida directamente, mientras que otras 5.000 se dan por muertas, aunque en los registros figuran inicialmente como desaparecidas. Este saldo trágico no se limita exclusivamente al territorio nepalí, sino que también incluye víctimas al otro lado de la frontera, en la región china del Tíbet, evidenciando el alcance transfronterizo del desastre.

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Resiliencia del sector turístico en 2026

La autoridad responsable de la industria, Mani Lamichhanne, director senior de la junta de turismo del país, declaró inicialmente que la población estaba presa del pánico ante la posibilidad de perder la temporada alta de septiembre y octubre. Sin embargo, los datos publicados a principios de octubre mostraron un aumento del 31% en las llegadas de turistas desde Estados Unidos, compensando con creces la caída en el número de visitantes procedentes de India. Esta tendencia indica que 2026 está destinado a registrar la mayor cifra de turistas en la historia de la nación, convirtiendo lo que parecía una crisis fatal en un milagro económico.

La vitalidad de la capital y la zona de Thamel

El resurgir económico se hizo tangible en las afueras del aeropuerto de Katmandú, donde a principios de octubre un centenar de empleados de empresas de guías saludaba a los recién llegados con carteles y gritos de bienvenida. En el barrio céntrico de Thamel, conocido por su animada vida nocturna, los vendedores de equipamiento parecían poco preocupados por la seguridad, continuando con su actividad comercial habitual. La presencia constante de hombres y mujeres con mochilas de senderismo dirigidos hacia vehículos de transporte reflejaba una normalidad que desmintió los temores iniciales sobre la seguridad de viajar a un país con antecedentes de desastres catastróficos.

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Estrategias de comunicación y percepción pública

Tras la inundación, la oficina de turismo realizó un esfuerzo deliberado y coordinado para instar a los visitantes occidentales a no cancelar sus viajes, utilizando las redes sociales como herramienta principal. Guías de montaña y nepalíes que residen en el extranjero difundieron un mensaje unificado: la mejor manera de ayudar a Nepal en su reconstrucción era visitar el país y gastar dinero. Esta estrategia de comunicación buscó transformar el miedo en solidaridad económica, argumentando que la asistencia financiera a través del turismo era crucial para la capacidad comercial del país.

Impacto local en comunidades de alta montaña

Las comunidades ubicadas en las sombras de las imponentes cimas del Himalaya, consideradas sagradas por los locales, dependen en gran medida de los ingresos generados por los excursionistas extranjeros. Pasang Tamang, propietario de la casa de huéspedes Sunrise, expresó su preocupación inicial por el bloqueo de suministros de alimentos y la pérdida de ingresos en la aldea de Langtang, situada a unos 11 kilómetros del epicentro del derrumbe. Afortunadamente, este asentamiento de apenas cientos de habitantes se salvó del agua al estar al otro lado de la montaña, permitiendo que el sendero del valle de Langtang, cada vez más popular, siga sosteniendo la economía local.

Contexto geográfico y atractivo turístico

La región del Everest y el valle de Khumbu continúan siendo destinos de primera elección para quienes buscan poner el cuerpo a prueba en las alturas, como el caso del pueblo de Phakding, muy popular entre quienes se dirigen al campamento base del Everest. La belleza agreste del Himalaya, compuesta por esquisto, gneis y granito, ejerce una fuerza de atracción superior al miedo a la furia de las montañas. Los turistas internacionales, muchos de los cuales visitaban el país por primera vez, han decidido priorizar la experiencia de caminar entre gigantes naturales, validando la teoría de que la pasión por las montañas supera los riesgos percibidos.

Proyecciones futuras y estabilidad económica

La recuperación del turismo en Nepal no es solo un alivio estadístico, sino un pilar fundamental para la entrada de divisas que sostiene la capacidad comercial del país en las últimas décadas. Aunque la nación ha sufrido una cantidad desproporcionada de desastres naturales, aparentemente injustos, la respuesta del mercado turístico demuestra una adaptabilidad notable. La combinación de esfuerzos oficiales de promoción, la solidaridad de la diáspora y el interés genuino por la geografía sagrada están consolidando a Nepal como un destino seguro y vital para la economía global en 2026.