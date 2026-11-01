Turismo en Argentina cambia perfil: precios suben y atrae a viajeros ricos

Argentina busca turistas todo el año. Los precios suben y atraen a viajeros con alto poder adquisitivo de Europa y EE.UU., aunque el gasto disminuye.

Argentina está experimentando una transformación significativa en su sector turístico al buscar viajeros durante todo el año, especialmente aquellos con mayor poder adquisitivo. Este cambio estratégico responde a un contexto donde el aumento generalizado de los precios está erosionando la larga tradición del país como un destino económico asequible para los turistas internacionales. La industria local se adapta ahora a una nueva realidad donde la competitividad basada en precios bajos ha cedido paso a la atracción por la calidad de la experiencia, aunque con un perfil de visitante mucho más selectivo y exigente en términos de costo.

Impacto de los Precios en el Turismo

Hugh MacDermott, quien lleva más de una década vendiendo vacaciones en Argentina, describe el desconcierto actual entre sus clientes debido a las recientes subidas de precios. Las reformas económicas implementadas en el país han elevado considerablemente el coste de los hoteles y otros servicios esenciales, lo que ha cambiado la percepción de valor. MacDermott, fundador de la agencia de viajes MacDermott's Argentina en 2015 y especializado en atender a viajeros adinerados de Estados Unidos y Europa, señala que la propuesta de valor ha cambiado drásticamente. Según comenta, anteriormente la gente venía a disfrutar de unas vacaciones increíbles con un gasto relativamente bajo, pero ahora los turistas consideran si por el mismo dinero no podrían ir a Italia y alojarse en palacios fabulosos. Desde que Javier Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, Argentina se ha vuelto considerablemente más cara en términos de dólares, lo que ha mermado su antiguo atractivo como destino económico para la clase media internacional.

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Desaparece la Brecha Cambiaria

El cambio estructural en el mercado turístico está directamente vinculado a las políticas cambiarias del gobierno. Durante años, los controles cambiarios generaron una brecha enorme entre el tipo de cambio oficial y el informal, lo que permitía a los extranjeros obtener muchos más pesos a cambio de sus divisas extranjeras. Bajo la gestión de Milei, esa brecha ha desaparecido gracias a la flexibilización de las restricciones de acceso a moneda extranjera. Al mismo tiempo, los precios internos han seguido subiendo a un ritmo mucho más acelerado que la depreciación del peso, lo que ha elevado el coste real de los hoteles, las comidas y otros servicios cuando se miden en dólares. Este ajuste económico ha afectado rápidamente al turismo proveniente del extranjero, alterando los flujos de visitantes y sus patrones de gasto en el territorio nacional.

Evolución de las Llegadas Turísticas

Las cifras oficiales reflejan esta transición y los desafíos del sector. El número de turistas extranjeros que llegaron a Argentina cayó alrededor de un ocho por ciento, hasta los 6,2 millones en 2024 en comparación con el año anterior. La tendencia de caída continuó, registrando otra disminución del catorce por ciento, hasta los 5,3 millones en 2025. Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse en 2026, mostrando signos de recuperación en segmentos específicos. Las llegadas aumentaron un siete coma cuatro por ciento, alcanzando los 2,9 millones en el primer semestre del año, aunque estas cifras se mantuvieron por debajo de los niveles previos a la pandemia global. Las entradas desde países no limítrofes ascendieron a una cifra récord de 1,43 millones durante el mismo período, indicando un cambio en el origen geográfico de los visitantes.

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Perfil del Nuevo Turista

Laura Teruel, que encabeza la Cámara Argentina de Turismo, señala que este récord de llegadas desde lejos ilustra cómo el mercado turístico se está desplazando hacia visitantes provenientes de lugares más lejanos. Estos nuevos turistas tienden a permanecer más tiempo en el país, recorren varios destinos diferentes y realizan un mayor gasto individual por viaje. Gabriela Ferrucci, titular de la Asociación de Hoteles de la República Argentina, entidad que representa principalmente a hoteles de cuatro y cinco estrellas, afirma que se ha perdido al viajero que venía atraído por una oportunidad cambiaria. En su lugar, ha comenzado a surgir una demanda de mayor poder adquisitivo proveniente de regiones más distantes. Se trata de personas que eligen Argentina por lo que el destino ofrece en términos de calidad, y no simplemente porque resulte barato para sus monedas.

Adaptación del Sector Hotelero

No obstante, los visitantes con mayor capacidad de gasto no son inmunes al aumento de los precios en Argentina. Rafael Mayer, fundador del operador turístico receptivo Say Hueque, señala que sus clientes de mayor poder adquisitivo, procedentes principalmente de Estados Unidos y Europa, siguen visitando el país. Sin embargo, cada vez acortan más sus viajes y eligen con mayor cautela en qué darse un capricho turístico. Mayer explica que antes existía esa sensación de estar en un lugar precioso, comiendo de maravilla, bebiendo un vino excelente y, además, casi no costando nada, pero esa era ya una realidad del pasado. Este cambio está generando ganadores y perdedores claros en el sector. Los hoteles de gama baja y media se han visto más afectados por la pérdida de visitantes de clase media, mientras que los establecimientos de cuatro y cinco estrellas han demostrado una mayor resiliencia ante los cambios.

Competitividad y Oportunidades Futuras

Pablo Singerman, economista especializado en turismo de la Universidad de Buenos Aires, señala que se ha perdido al cliente que elegía Argentina porque era un destino barato. Explica que los principales destinos turísticos de Argentina son altamente competitivos en cuanto a calidad, aunque ya no lo sean en cuanto a precio. Atender a un visitante con mayor poder adquisitivo también exige un nivel de inversión distinto en la infraestructura. Natalia Schargorodsky, directora de Destino Argentina, una entidad que representa al sector del turismo de lujo, indica que la infraestructura hotelera necesita mejoras, especialmente fuera de Buenos Aires. Concluye que Argentina cuenta con la demanda y con el producto adecuado, pero le falta una capacidad de alta calidad suficiente, y ahí es donde reside la oportunidad actual para la industria turística nacional.