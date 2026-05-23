Tulsi Gabbard renuncia como Directora Nacional de Inteligencia

Tulsi Gabbard dejo el cargo de Directora Nacional de Inteligencia, nombrada por Donald Trump, después de ser marginada en algunas de las decisiones de política exterior más importantes del segundo mandato de Trump, y de tener fricciones con la CIA. Sus tendencias aislacionistas le enfurecieron al presidente y a la Casa Blanca y la alejaron de las decisiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , nombró a Tulsi Gabbard como su máxima responsable de inteligencia por su ideología no interventista y por ' Estados Unidos Primero ', que la apartó del Partido Demócrata y la llevó a las filas del movimiento MAGA .

Sin embargo, como directora nacional de Inteligencia de Trump, sus tendencias aislacionistas la enfrentaron a las acciones militares del presidente en Irán y Venezuela. Antes de anunciar su renuncia, cita un diagnóstico de un tipo raro de cáncer de sus huesos a su marido. Su nombramiento generó fricciones con la CIA y divisiones en su propia oficina





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