Tulsi Gabbard presenta su dimisión como responsable de la comunidad de inteligencia estadounidense

La responsable de coordinar las 18 agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard, ha presentado su dimisión al presidente de los Estados Unidos. La noticia se filtró primero en medios de comunicación y luego fue confirmada por el propio Trump.

La responsable de coordinar las 18 agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard , ha presentado su dimisión al presidente de los Estados Unidos .

La noticia se filtró primero en medios de comunicación y luego fue confirmada por el propio Trump. Gabbard, quien hasta ahora se desempeñaba como el 'número dos' de la comunidad de inteligencia, anunció que su renuncia se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026. Según Trump, Gabbard dejará la Administración el 30 de junio después de haber realizado una labor excepcional.

Gabbard ha estado en la cuerda floja por su oposición a las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior, lo que le había hecho perder la confianza de la Casa Blanca. En marzo, declaró ante el Congreso que Irán no estaba cerca de conseguir un arma nuclear, una afirmación que contradice el discurso de Trump para justificar el inicio de la ofensiva contra la República Islámica.

La salida de Gabbard supone el cuarto cambio en el gabinete de Trump en lo que va de año, tras el cese de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional en marzo y de Pam Bondi como fiscal general y la renuncia de Lori Chavez-DeRemer como secretaria de Trabajo, estas dos últimas en abril. Gabbard se hizo conocida por sus críticas a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero, como las guerras de Irak y Siria.

En 2020 se presentó a las primarias presidenciales demócratas, pero en 2022 abandonó el partido y en 2024 se unió a las filas republicanas y se alineó con Trump. Durante años, Gabbard criticó las sanciones a Rusia y se mostró escéptica con el apoyo militar estadounidense a Ucrania, por lo que sus críticos la tachan de 'prorrusa'





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