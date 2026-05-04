Tubos Reunidos solicita concurso de acreedores ante una situación de insolvencia inminente

Tubos Reunidos ha solicitado concurso voluntario de acreedores tras agotar las opciones para reestructurar su deuda y ante la falta de apoyo de la SEPI, el Gobierno Vasco y posibles socios industriales. La empresa se enfrenta a una venta ordenada de activos para pagar a sus acreedores.

Tubos Reunidos ha presentado este lunes un concurso voluntario de acreedores debido a una situación de insolvencia inminente, comunicándolo al mercado. La empresa ha agotado todas las vías para reestructurar su deuda y obtener apoyo para su viabilidad, sin éxito.

Ni la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ni el Gobierno Vasco, ni la administración central han intervenido para ofrecer una solución. En consecuencia, a menos que ocurra un cambio inesperado, Tubos Reunidos deberá proceder a la venta ordenada de sus activos para satisfacer a sus acreedores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de la compañía poco después del anuncio.

Durante el año en curso, las acciones de la empresa vasca han experimentado un desplome del 56%, alcanzando los 0,14 euros, influenciado por los rumores de insolvencia. La situación actual aboca a Tubos Reunidos a una posible quiebra, sin la posibilidad de un rescate por parte de la SEPI, el Gobierno Vasco o un socio industrial.

La decisión de solicitar el concurso de acreedores se justifica por las tensiones de tesorería que Tubos Reunidos ha estado enfrentando en los últimos meses, exacerbadas por la paralización no deseada de la actividad en su planta de Amurrio. Este concurso de acreedores complica la posibilidad de que la SEPI reciba los 130 millones de euros del fondo de solvencia (Fasee) que Tubos Reunidos debía haber pagado en 2028.

La empresa admite estar al borde de la quiebra, sin acceso a nueva financiación ni a alianzas estratégicas que puedan salvar al grupo. La crisis de Tubos Reunidos se atribuye en gran medida a los aranceles al acero impuestos por Estados Unidos hace un año. Hace un mes, la compañía vasca reportó pérdidas de 118,1 millones de euros en 2025 y una deuda de 263 millones de euros con vencimiento en tres años.

Sin embargo, no presentó un plan de rescate respaldado por un socio industrial o sus propios accionistas, y no se ha contado con la intervención de la SEPI, los bancos o el Gobierno Vasco. El conflicto sindical interno en Tubos Reunidos ha obstaculizado un posible rescate con la SEPI, acelerando el camino hacia la quiebra.

Las gestiones del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el gobierno de Imanol Pradales para solicitar al gobierno español una solución concreta para la crisis de Tubos Reunidos tampoco han dado resultados. A pesar de los esfuerzos, en su comunicado de este lunes, Tubos Reunidos indicó que, aunque el Consejo de Administración ha estado trabajando en un plan de viabilidad para asegurar la continuidad de la empresa y sus filiales, no se han podido garantizar las condiciones necesarias para su viabilidad.

Por lo tanto, Tubos Reunidos se ha visto obligada a solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores, una petición que ha sido presentada ante el juzgado competente de Álava. La decisión, que también ha sido adoptada por la administración de las filiales de la empresa, se tomó después de recibir asesoramiento externo y con el objetivo de proteger los intereses de los acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas de Tubos Reunidos y sus filiales.

La empresa espera que este proceso permita una gestión ordenada de sus activos y una búsqueda de soluciones para mitigar el impacto de la crisis





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