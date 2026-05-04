Tubos Reunidos se declara en concurso de acreedores

El fabricante de tubos de acero ha solicitado concurso de acreedores debido a tensiones de tesorería y la paralización de la actividad en su planta de Amurrio. La empresa arrastra una deuda de 263 millones de euros y ha intentado sin éxito reestructurarse con ayuda de la Sepi y el Gobierno Vasco.

Tubos Reunidos , un importante fabricante de tubos de acero, ha anunciado formalmente su entrada en concurso de acreedores ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta decisión, comunicada a última hora del lunes, responde a las crecientes tensiones de tesorería que la empresa ha experimentado en los últimos meses, una situación que se ha visto exacerbada por la paralización no deseada de la actividad en su planta de Amurrio, ubicada en el País Vasco. La compañía reconoce encontrarse en una situación de insolvencia inminente, a pesar de los esfuerzos realizados por su consejo de administración para desarrollar un plan de viabilidad que asegure su continuidad y la de sus filiales.

Este anuncio no ha sido una sorpresa completa para el mercado, ya que la semana pasada las acciones de Tubos Reunidos sufrieron un desplome significativo del 37,5%, alcanzando un precio de tan solo 0,14 euros por acción, lo que ya anticipaba la gravedad de la situación financiera de la empresa. La acumulación de una deuda considerable, que asciende a 263 millones de euros, ha sido un factor determinante en esta crisis.

Durante los últimos meses, Tubos Reunidos ha intentado reestructurar su deuda y buscar soluciones para mejorar su situación financiera, incluyendo la solicitud de ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que le concedió un préstamo de 118 millones de euros provenientes del fondo de rescate establecido durante la pandemia de Covid-19. Además, con el respaldo del Gobierno Vasco, la empresa ha estado buscando activamente un socio industrial que pudiera aportar capital y experiencia para impulsar su recuperación, una tarea que se ha revelado particularmente difícil debido a la magnitud de la deuda acumulada y a la falta de un plan de viabilidad claro y convincente.

La búsqueda de un inversor estratégico se ha visto obstaculizada por la incertidumbre que rodea al futuro de la empresa y por las dudas sobre su capacidad para generar beneficios a largo plazo. La situación de Tubos Reunidos se ha complicado aún más por la implementación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, tras un proceso lleno de negociaciones, protestas sindicales y paradas de producción, finalmente afectará a 240 trabajadores.

Este ajuste de plantilla, aunque doloroso, se considera necesario para reducir los costes operativos de la empresa y mejorar su competitividad. La decisión de llevar a cabo el ERE ha generado tensiones sociales y laborales, pero la dirección de la empresa ha argumentado que es una medida inevitable para garantizar la supervivencia de Tubos Reunidos a largo plazo.

Los resultados financieros de la compañía en los últimos años han sido consistentemente negativos, con pérdidas de 118 millones de euros en 2025, lo que ha agravado aún más los números rojos registrados en 2024. Esta trayectoria de pérdidas ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una reestructuración profunda de la empresa.

La Inspección de Trabajo, al autorizar el ERE, ya advirtió sobre la pérdida sostenida de rentabilidad operativa de Tubos Reunidos y señaló que existía una causa legal para su disolución, lo que subraya la gravedad de la situación y la urgencia de encontrar una solución viable. La falta de rentabilidad y la acumulación de pérdidas han erosionado la confianza de los inversores y han dificultado la obtención de financiación adicional.

El concurso de acreedores de Tubos Reunidos representa un duro golpe para el sector industrial vasco y para la economía española en general. La empresa es un proveedor clave para diversas industrias, como la energética, la petroquímica y la construcción, y su cierre podría tener efectos negativos en toda la cadena de suministro. El futuro de Tubos Reunidos es incierto, pero la empresa espera poder alcanzar un acuerdo con sus acreedores que le permita reestructurar su deuda y continuar operando.

El plan de viabilidad que está desarrollando el consejo de administración incluye medidas de reducción de costes, la búsqueda de nuevos mercados y la inversión en innovación y desarrollo. Sin embargo, el éxito de este plan dependerá de la capacidad de la empresa para convencer a sus acreedores de que es viable a largo plazo y de obtener el apoyo financiero necesario para llevarlo a cabo.

La situación de Tubos Reunidos es un ejemplo de los desafíos que enfrentan muchas empresas industriales en un entorno económico global cada vez más competitivo y volátil. La necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, la presión sobre los precios y la creciente competencia de los países emergentes son algunos de los factores que están poniendo en peligro la supervivencia de muchas empresas tradicionales.

La crisis de Tubos Reunidos también plantea interrogantes sobre el papel del Estado en el apoyo a las empresas en dificultades y sobre la necesidad de establecer políticas industriales que fomenten la innovación y la competitividad





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