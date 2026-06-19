Tubos Reunidos entra en concurso voluntario de acreedores

La empresa tubera vasca entra en concurso voluntario de acreedores, abriendo el proceso para definir su deuda y buscar un acuerdo con los acreedores. La empresa está siendo investigada en el caso Leire por la mediación que facilitó una ayuda de 112,8 millones de euros de la SEPI en 2021.

El juez declara el concurso voluntario de acreedores de Tubos Reunidos , abriendo el proceso para definir su deuda y buscar un acuerdo con los acreedores .

La empresa está siendo investigada en el caso Leire por la mediación que facilitó una ayuda de 112,8 millones de euros de la SEPI en 2021. La mayor parte de los más de 263 millones de deuda corresponde a la ayuda pública y sus intereses, en un contexto de fuertes pérdidas y caída de ventas.

El concurso contempla la inminente apertura de ofertas para adquirir la compañía, mientras se busca un socio industrial que evite la fragmentación del grupo y despidos masivos. El juez les da un mes de plazo para que comuniquen al administrador concursal el pasivo que acumulan con la compañía tubera vasca. La empresa cerró el año pasado con una caída de ventas en EEUU debido a los aranceles de Trump.

El concurso de acreedores sobre la matriz del grupo se une a los que ya se abrieron el pasado 15 de junio en sus filiales. El juez nombra para la sociedad matriz al mismo administrador concursal que para las dos filiales, la sociedad experimentada en este tipo de procesos y conocedora de la realidad industrial del País Vasco.

La empresa cuenta con dos centros productivos separados en los que trabajan más de 400 personas, y la otra en el municipio vizcaíno. La juez nombra para la sociedad matriz al mismo administrador concursal que para las dos filiales, la sociedad experimentada en este tipo de procesos y conocedora de la realidad industrial del País Vasco. El objetivo es evitar rupturas y procesos traumáticos con la plantilla.

La empresa estaba siendo investigada por la UCO por ser uno de los que estuvieron en la reunión en Ferraz junto con el también consejero. El caso Leire apoyó en Ferraz aplazar los intereses de Tubos Reunidos por el riesgo que suponían los fondos buitre y los aranceles de Trump. De hecho, este era hace apenas tres meses el gran escollo a solventar para la llegada de un socio industrial.

Ahora las cosas han cambiado y nadie puede vaticinar cuál será el futuro de los activos de Tubos Reunidos, sobre todo ante su caída de ventas en EEUU. El juez les da un mes de plazo para que comuniquen al administrador concursal el pasivo que acumulan con la compañía tubera vasca





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